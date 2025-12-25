鍾東錦談政績 陳品安批交通建設零碎

苗栗縣政府昨舉辦縣長就職三週年活動，縣長鍾東錦致詞感謝縣府團隊及各級民意代表、鄉鎮市公所與農會的通力合作，讓縣政持續推動，並細數招商、能源、交通、教育、醫療等成果。不過，獲民進黨提名的苗栗縣長參選人、縣議員陳品安指出，縣府在大眾運輸整體規劃與投入上明顯不足。

就職三週年 推動桃竹苗大矽谷

鍾東錦演說表示，縣府三年招商二千四百多億元；積極辦理「桃竹苗大矽谷推動方案」；推動頭份工業區石化轉型及完成綠氫產業示範園區的促參簽約；另堅定推動天花湖水庫興建。

交通部分，完成西湖鄉龍壽橋改建、漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫，及有通霄鎮拱天宮南側聯絡道路、苗六十二之一線等施工發包中。

教育方面，陸續完成多所國中小校舍改建及縣立圖書總館興建案獲中央核定十二億元；與鄉鎮市公所合作推行學生營養午餐免費；近期也與陽明交大簽約在後龍設立苗栗校區。醫療照護則有白沙屯童醫院、大千竹南醫院的設立等。

陳質疑鄉鎮市發展不均衡

不過，陳品安指出，交通是苗栗發展的根本。無論是經濟成長、城鄉差距的縮小，或是就學、通勤與日常生活的便利性，都高度仰賴安全、便捷且穩定的交通系統。然而，苗栗縣府長期以零碎建設取代整體規劃，未能建立完整、可轉乘的大眾運輸網絡，使得交通無法發揮帶動發展的功能。

陳品安表示，目前苗栗的發展呈現明顯不均衡。苗北地區的頭份、竹南人口快速移入，縣府卻未同步完善交通與停車配套，導致尖峰時段壅塞、生活品質下降；反觀苗栗其他鄉鎮，因縣府未有效串聯公共運輸，人口老化與外流問題更加惡化，居民難以連結苗北的就業、教育與生活機能，使得苗北的發展效應無法外溢，反而持續擴大城鄉差距。

