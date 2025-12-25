《民進黨新北市長參選人》蘇巧慧談父親 要超越才會被認為棒

民進黨立委、2026新北市長參選人蘇巧慧近期接受網路節目專訪，暢談新北市願景。（立委蘇巧慧提供）

民進黨立委、二〇二六年新北市長參選人蘇巧慧，近期接受網路節目專訪，暢談新北市願景，她提及，父親蘇貞昌在Podcast頻道客串「水獺阿公」，對她是加分，但父親本人對她則是壓力，因為民眾覺得她應該達到父親的標準或超越父親，「才會覺得妳很棒」。

「水獺阿公」是加分 蘇貞昌是壓力

蘇巧慧經營「水獺媽媽巧巧話」Podcast逾五年，自稱「水獺媽媽」說故事，吸引許多家長和孩子成為粉絲。她說，「水獺阿公對我是加分，蘇貞昌對我是壓力」。

蘇巧慧表示，跑行程時很多長輩跟她說「汐止淹水就是蘇貞昌解決的」、「衛福部雙和醫院是蘇貞昌時期蓋的，妳要對中和好一點」，最大的壓力是被長輩設定很高的行事標準，「要達標或超過父親，大家才會覺得妳很棒」。

蘇巧慧說，希望藉由Podcast匯集更多志同道合的人，一起教育小孩，適才適性發展，開出自己的花朵，認同她觀念的人多了，她會努力讓新北市每一區開出不同的花朵。

被問到若擔任市長遭遇北捷隨機攻擊案如何處理？蘇巧慧說，事後在各大交通節點加強見警率、警力巡邏，這是對的方向，但「公開透明資訊」也很重要，第一時間讓民眾掌握愈多訊息，愈能安定民心。她主張成立捷運警察隊，如三鐵共構的生活節點，需有專責警力編制，守護民眾安全。

