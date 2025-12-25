《民進黨宜蘭縣長參選人》林國漳信心滿 要成為宜蘭人最大公約數

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳要力拚成為「宜蘭人的最大公約數」。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天首度接受廣播節目專訪表示，將持續勤走基層，向鄉親說明要當「宜蘭人的縣長」，不是民進黨的縣長，讓各界認同他是「宜蘭人的最大公約數」，不論是否藍白合，他都有信心勝選。

無須管藍白合 政策才是最重要

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名，藍白陣營最近洽談合作，再度炒熱選戰話題。

請繼續往下閱讀...

對於選戰是否藍白合，或形成「三腳督」態勢？林國漳回應，藍白要不要合，他無從置喙，不應該在意這一點，重要的是如何提出最好政策，讓更多宜蘭人認識他、相信他，覺得他是「宜蘭人的最大公約數」。

至於如何成為「宜蘭人的最大公約數」，林國漳認為，縣長選舉政黨色彩沒那麼重，他長期在宜蘭從事法律服務及教職，有很多政治光譜偏向藍白者摒棄黨派考量支持他。

林國漳說，縣長要服務全縣的人，應該是「全民的縣長」，不是民進黨的縣長，以後當選會貫徹此理想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法