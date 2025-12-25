淘寶等中國電商在台擴張 歐布萊恩：危及資安國安

川普政府對台國安重量級幕僚、現任美國「總統情報顧問委員會」成員歐布萊恩（本報資料照）

川普政府對台國安重量級幕僚、現任美國「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員歐布萊恩（Robert C. O’Brien）昨日於社群平台X（前推特）發文示警，指出對淘寶及其他中國電商平台試圖擴大在台灣影響力感到憂心；他直指相關平台與中國政府存在連結，可能帶來資安隱憂與影響作戰風險。

歐布萊恩指出，與中華人民共和國高度連結的平台「不只是商業行為者」，更可能成為國家影響力工具。他以美國政策為例，表示川普政府曾打擊中國「不公平貿易作法」，並封堵中國電商業者長期利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，同時透過一系列措施，降低北京利用開放市場操作的槓桿影響力。

歐布萊恩的擔憂與世界多國政府近期收緊對中國跨境電商「小額包裹」漏洞的監管趨勢多有呼應。歐盟已決議將廢除原針對價值低於一五〇歐元小額包裹免稅門檻，並預計於明年七月起加徵固定費用；法國政府近期亦針對Shein等中國電商平台涉嫌販售違規商品問題，向法院提出要求限制其網站運作。

在亞洲方面，印尼政府也以保護本地中小企業免受超低價模式衝擊為由，要求蘋果、谷歌等平台限制Temu的上架與流通；印度則以國安理由大規模禁止中國應用程式，凸顯其將數位平台視為安全議題的政策取向。

據悉，中國跨境電商平台在服務協定中納入「反分裂國家法」等條款，並同步蒐集用戶實名資料、購物紀錄與互動訊息；近年更透過在台代理商投放廣告與促銷補貼，以擴大市場滲透，已引起美國對台國安官員高度注意。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩被視為川普陣營中最具決策重量的核心人物，直接參與影響美國對台與對中情報評估的優先順序。他在擔任美國國家安全顧問期間，主導川普政府對中政策的關鍵轉向，包括強化與台灣的安全合作、提升軍售頻率，將「印太戰略」從口號轉為具體行動。

