國台辦稱懸賞宏泰58「兩涉走私台灣人」 海巡署︰船長船員皆中國籍

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨輪今年二月涉嫌拖斷台澎第三海纜，中國國台辦昨稱是兩名台籍人士操控該貨船走私凍品至中國，並公布懸賞通告；海巡署、陸委會對此嚴正駁斥，強調該貨輪船長、船員皆為中國籍，刻意關閉AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，已判決有罪確定，中國國台辦公布懸賞通告，是假跨國鎮壓之名，行推卸切斷我國海纜之實。

陸委會︰藉跨國鎮壓 推卸斷我海纜

國台辦昨宣稱，「宏泰58號」事件是兩名台灣人（簡姓民眾、陳姓民眾）在操控該船從事走私犯罪，依法對這兩人懸賞人民幣五萬至廿五萬元（約新台幣廿萬至一百萬元）。

海巡署昨指出，「宏泰58」貨輪船長及船員計八人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，刻意關閉AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，嚴重干擾我國民生經濟、公共資訊流通等運作，王姓船長涉及「電信管理法」毀壞纜線罪，處有期徒刑三年確定。國台辦發布對我二名台籍人士懸賞通告，根本是企圖混淆是非、轉移焦點，製造及升高兩岸對立，對此予以強烈譴責。

陸委會也說，中共對我方並沒有管轄權，中共公安部門如有具體事證，可以提供給我方治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

