鈴木馨祐︰日本不願「台灣有事」 此行與台方談提高嚇阻

日本眾議員鈴木馨祐（中）、長島昭久（左)，以及神田潤一（右）訪團，昨在日本台灣交流協會接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

在中日關係緊張之際，日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐率團訪台。鈴木馨祐昨日召開記者會指出，日本不願發生「台灣有事」，訪團在台期間也針對提高嚇阻力交換意見；眾議員長島昭久說，為了地區穩定，台日需要建立良好關係。

正值日本國會休會，鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久、前法務大臣政務官神田潤一等三位日本眾議員廿二日訪台，昨在日本台灣交流協會台北事務所召開記者會。鈴木馨祐說明，訪團在台期間會晤總統賴清德、副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安等政要，就強化日台關係、國際情勢等，進行深度意見交換並獲共識。

鈴木馨祐指出，他們不願「台灣有事」發生，因此需要提高嚇阻力，訪團也就提高嚇阻力與台灣方面交換意見。

神田潤一則說，這次以國會議員身分訪台，讓他重新認識到，台日經濟連結及人員往來對保持地區和平非常重要，盼能延續台日交流。

長島昭久︰為區域穩定 台日需要建立良好關係

三人訪台時間點正逢中日關係緊張，長島昭久說明，訪台行程早在兩個月前就有計劃，雖然台日之間沒有正式邦交，但議員交流持續進行，為了地區穩定，他們也覺得需要建立台日良好關係。

長島昭久強調，美國近期發布新版「國家安全戰略」，當中提及的提高嚇阻力他們也認同，他在訪台期間，也有提及第一島鏈及第二島鏈國家都需提高嚇阻力。這次訪台進行了有意義的意見交換，他未來會繼續為台海安全穩定作出貢獻。

至於訪台期間是否有與台方談及軍事合作？鈴木馨祐僅表示，由於談話具體內容涉及台方，他不便披露所有談話內容，但他們認同一起為地區和平進行合作。

鈴木馨祐等三人也於廿三日會見外交部長林佳龍，並指台海情勢是區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，樂見維護台海和平穩定已成為國際民主陣營共同利益，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻。

