明年總預算仍未審》逾780億不能動支 國防部憂影響國安

國防部長顧立雄昨接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員訪團。（國防部提供）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄。國防部指出，總預算若未於立法院本會期通過，受影響數逾七八〇億元。國防部強調，「投資國防就是投資和平」，面對中共常態性灰色地帶襲擾，其「由訓轉演、由演轉戰」預警時間已縮短，若未如期獲得足夠的國防預算，除影響國防施政推動外，對國家安全也會造成影響。

立法院財政委員會昨邀請行政院主計總處主計長陳淑姿及各部會官員，就「一一五年度中央政府總預算案至今尚未審查，近三千億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

國防部書面報告指出，明年度國防部歲出預算案編列五六一四億元，總預算案倘未於立法院本會期通過，受影響數為七八〇億餘元，包含新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及第一預備金等三部分。

其中新興資本支出及新增計畫影響如「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等。經常性經費及延續性計畫部分，影響「M-2000等七型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。

另，重要裝備採購影響「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」等武器裝備付款及交運。

