為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠委籲江啟臣說服藍委 讓特別預算條例付委

    2025/12/25 05:30 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委向立法院副院長江啟臣（右）喊話，盼江發揮影響力說服黨內同儕，「只要多出一票，就能讓國安討論回歸正軌」。（記者廖耀東攝）

    民進黨立委向立法院副院長江啟臣（右）喊話，盼江發揮影響力說服黨內同儕，「只要多出一票，就能讓國安討論回歸正軌」。（記者廖耀東攝）

    「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」四度遭在野黨聯手阻擋，立法院副院長江啟臣昨坦言感受美方關注的壓力。對此，民進黨立委沈伯洋昨受訪時向江啟臣喊話，強調程序委員會表決往往僅一票之差，江應發揮影響力說服黨內同儕，「只要多出一票，就能讓國安討論回歸正軌」。

    多一票 就能讓國安討論回正軌

    他說，目前特別預算只是條例草案，連編預算的階段都還沒到，若對內容有疑慮應讓法案付委，在委員會要求國防部說明，而非在程序上「連審查的門票都不給」。

    沈伯洋直言，藍白陣營阻擋總預算與國防特別條例，核心目的就是「不讓你施政」，並透過癱瘓憲法法庭與架空行政權，讓立法院在五權憲法下成為「一權獨大」的太上皇。他揭露，國民黨是汲取過去實質刪減預算遭輿論撻伐的經驗，深知若進入委員會審查，其亂刪預算的離譜理由與專業不足的「醜態」將在國會直播中現形，因此改採「程序封殺」戰術，以連審都不審的方式規避政治責任。

    沈伯洋進一步分析，在野黨利用資訊落差對支持者進行「降智化」宣傳，對外宣稱總統賴清德必須赴立院進行違憲的「即問即答」才審預算。他批評，審查法案與預算是立委的義務，與總統國情報告毫無關聯，藍營故意將無關事項綁定，就是為了讓支持者誤以為是政府不配合。

    立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇則痛批，中共二〇二五年軍費已達八兆元新高，面對嚴峻局勢，他呼籲藍白立委高抬貴手，勿將國家安全當作政黨喊價籌碼，應讓預算付委，「哪一條不合理，到委員會把它刪掉」，而非無止境地在程序上杯葛。

    立委陳冠廷也呼籲，不能只以口頭支持國防，卻用程序性卡關阻擋必要的防衛投入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播