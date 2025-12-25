綠委籲江啟臣說服藍委 讓特別預算條例付委

民進黨立委向立法院副院長江啟臣（右）喊話，盼江發揮影響力說服黨內同儕，「只要多出一票，就能讓國安討論回歸正軌」。（記者廖耀東攝）

「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」四度遭在野黨聯手阻擋，立法院副院長江啟臣昨坦言感受美方關注的壓力。對此，民進黨立委沈伯洋昨受訪時向江啟臣喊話，強調程序委員會表決往往僅一票之差，江應發揮影響力說服黨內同儕，「只要多出一票，就能讓國安討論回歸正軌」。

多一票 就能讓國安討論回正軌

他說，目前特別預算只是條例草案，連編預算的階段都還沒到，若對內容有疑慮應讓法案付委，在委員會要求國防部說明，而非在程序上「連審查的門票都不給」。

沈伯洋直言，藍白陣營阻擋總預算與國防特別條例，核心目的就是「不讓你施政」，並透過癱瘓憲法法庭與架空行政權，讓立法院在五權憲法下成為「一權獨大」的太上皇。他揭露，國民黨是汲取過去實質刪減預算遭輿論撻伐的經驗，深知若進入委員會審查，其亂刪預算的離譜理由與專業不足的「醜態」將在國會直播中現形，因此改採「程序封殺」戰術，以連審都不審的方式規避政治責任。

沈伯洋進一步分析，在野黨利用資訊落差對支持者進行「降智化」宣傳，對外宣稱總統賴清德必須赴立院進行違憲的「即問即答」才審預算。他批評，審查法案與預算是立委的義務，與總統國情報告毫無關聯，藍營故意將無關事項綁定，就是為了讓支持者誤以為是政府不配合。

立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇則痛批，中共二〇二五年軍費已達八兆元新高，面對嚴峻局勢，他呼籲藍白立委高抬貴手，勿將國家安全當作政黨喊價籌碼，應讓預算付委，「哪一條不合理，到委員會把它刪掉」，而非無止境地在程序上杯葛。

立委陳冠廷也呼籲，不能只以口頭支持國防，卻用程序性卡關阻擋必要的防衛投入。

