江啟臣︰ 美方非常重視軍售 國民黨不可能沒壓力

上週3500億對台軍售案 知會國會前公布「比較罕見」

美國國務院上週批准總額約新台幣三千五百億元的八項對台軍售案，並進行「知會國會」程序，可望於一個月後正式生效。立法院副院長江啟臣昨直言「比較罕見」，過往都是預算通過後同意要買，美方還要知會國會以後才會公布，不會在這個階段就公布，這的確蠻特別的，也代表美方非常重視軍售這件事，美國在台協會（AIT）這段時間應該頻繁於與各政黨接觸，尤其是國會，可能也都會關心到這筆國防特別預算的問題。

江也說，過去國民黨是在野少數時，美方沒有那麼多工夫，現階段美方非常務實，知道國會裡誰是多數，雖然三黨不過半，在野的確是多數，會影響到相關決定，包括預算、法律等，針對國防特別預算這件事，這些作法蠻明顯的。

國民黨團與民眾黨團廿三日第四度在立法院程委會封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，對於AIT重申美國支持台灣強化防衛能力，國民黨是否會有壓力？江啟臣對此表示，基於中華民國台灣過去與美方的關係，不管是國會或行政部門，「沒有壓力是不可能的」。

負責任的政黨 不可能不在乎與美關係

江啟臣指出，美中台這種特別關係下，台美關係不只雙邊，影響三邊甚至區域，作為負責任的政黨，不可能不在乎與美方的關係。國民黨過去長期以來與美方的互動，有深厚的雙邊關係存在，從美方的動作來看，國民黨當然一定會感受到美方對這件事的高度關注。

