自由日日Shoot》國防特別條例 藍白第4度封殺

藍白立委昨第四度在立法院程序委員會封殺一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照著中共的話做，實在很誇張；民進黨立委林楚茵也批，國民黨「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，怪誰？」

行政院所提一．二五兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，從十二月二日起至昨日，已連續四週在立法院程序委員會遭到封殺；昨天表決結果，贊成、反對均九位，最後，擔任程委會主席的召委翁曉玲投下反對票，致使草案無法排入院會付委。

林楚茵說，美國在台協會（AIT）前天表示，台美必須持續交流，才能確保台灣具備足夠嚇阻力，昨天上午更貼出與國民黨副主席李乾龍、張榮恭的會談照片，訊號已經很清楚。

林楚茵痛批，藍白硬是阻擋、不敢付委討論，「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上抹，怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的！」

王義川表示，國民黨一方面喊要加強國防，一方面連討論、排案都不敢，笑死人了。藍委去中國遮遮掩掩，不讓大家知道去做什麼，立法院不能成為國安的破口。

對此，國民黨團書記長羅智強反駁，真正卡案的是總統賴清德，因為賴總統提出此特別條例，卻不敢到立法院報告並接受質詢，是賴總統自己在卡軍購。

