為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日Shoot》國防特別條例 藍白第4度封殺

    2025/12/24 05:30 記者林欣漢、謝君臨／台北報導
    藍白立委昨第四度在立院程序委員會封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川（中）痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真照中共的話做，實在很誇張。（記者廖振輝攝）

    藍白立委昨第四度在立院程序委員會封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川（中）痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真照中共的話做，實在很誇張。（記者廖振輝攝）

    綠委轟誇張「真照中共的話做」

    藍白立委昨第四度在立法院程序委員會封殺一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照著中共的話做，實在很誇張；民進黨立委林楚茵也批，國民黨「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，怪誰？」

    林楚茵批藍白硬擋 「自己跳進大紅池」

    行政院所提一．二五兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，從十二月二日起至昨日，已連續四週在立法院程序委員會遭到封殺；昨天表決結果，贊成、反對均九位，最後，擔任程委會主席的召委翁曉玲投下反對票，致使草案無法排入院會付委。

    林楚茵說，美國在台協會（AIT）前天表示，台美必須持續交流，才能確保台灣具備足夠嚇阻力，昨天上午更貼出與國民黨副主席李乾龍、張榮恭的會談照片，訊號已經很清楚。

    林楚茵痛批，藍白硬是阻擋、不敢付委討論，「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上抹，怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的！」

    王義川表示，國民黨一方面喊要加強國防，一方面連討論、排案都不敢，笑死人了。藍委去中國遮遮掩掩，不讓大家知道去做什麼，立法院不能成為國安的破口。

    羅智強駁賴不敢來立院 是自己在卡軍購

    對此，國民黨團書記長羅智強反駁，真正卡案的是總統賴清德，因為賴總統提出此特別條例，卻不敢到立法院報告並接受質詢，是賴總統自己在卡軍購。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播