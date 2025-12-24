《桃園市長張善政就職3週年市政總體檢系列報導5-5》詐欺案多引民怨 交通事故未趨緩

桃園市是工業重鎮，不時傳出工廠火警，市府去年十月修正自治條例，將高風險場所納入管制。 （記者余瑞仁攝）

假投資詐欺最多 工廠及倉庫火災數雖下降 市府仍須提升管理效能

記者余瑞仁／特稿

桃園市在二〇一四年升格為直轄市，人口數於今年十一月逾二三五萬人，人口成長率是六都之最，也是平均年齡最年輕的城市，更是工業產值第一的城市，繁華表象數字的背後，暗湧著各式犯罪、交通混亂及火災等公共安全隱憂，尤其詐欺犯罪危害程度驚人，依警政署「打詐儀錶板」統計，全市今年截至十月詐欺案發生數達一萬八千餘件，民眾財損高達一一八億餘元，堪稱為禍最深，也是民怨之最，防詐、打詐是市警局的嚴肅挑戰。

今年截至10月 詐欺案發生1.8萬餘件

桃市警方分析前五大詐騙手法為「假投資詐欺、網路購物詐騙、假愛情交友、解除分期付款詐騙、色情應召詐財」，其中，假投資詐欺案七千餘件、財損七十七億八千餘萬元，副市長王明鉅的親屬去年被詐騙一千五百萬元，檢警雖破案詐團，但財損迄今難以追回。

首創「車手提領熱點示警」盼精準打詐

面對詐騙橫行，金融機構對高額轉帳、提現採取嚴格關注，雖造成諸多不便，也確實攔阻不少詐騙案，保住許多人的血汗錢；桃市警局將「AI巡防系統」升級，推出全國首創「車手提領熱點示警」功能，精準預警打詐；不過，抓到再多的詐騙犯，若沒有法院支持羈押、重判，也只是治標不治本，輕縱車手、詐騙犯，讓詐騙犯罪代價持續低廉，只會讓國人持續受害。

應深入研析事故肇因 提升交通安全

交通安全方面，市警局持續建置科技執法設備取締違規行為及預防交通事故，但審計部桃園市審計處提出去年度桃市總決算審核報告，指桃市交通事故嚴重程度未見趨緩，應深入研析事故肇因，據以規劃運用科技執法設備管理及防制違規，提升道路交通安全。

災防安全上，全市近三年來工廠及倉庫火災發生次數呈下降趨勢，去年十月修正「桃園市火災預防自治條例」，將「工廠危險物品」、「公共危險物品」、「爆裂物先驅化學物質」、「低溫冷凍倉儲」及違章建物等高風險場所納入管制，今年二月由經濟發展局公告首批九七八家高風險工廠，要求提報消防設施及防災方案。

防災跨機關資料 有整合不足情形

但審計處比對消防局、經發局及環境部毒性及關注化學物質資訊公開平台資料，發現消防局未納管經發局公告工廠三〇六家，與環境部登錄的化學品運作場所存有四七八家落差，顯示跨機關資料整合不足情形，仍待市府釐清列管差異，並研擬建置危險物品流向追溯與跨機關資料整合機制，以提升災害風險管理效能。

桃園市今年一至十月報案被詐騙金額高達一一八億餘元。（桃園警分局提供）

