為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《桃園市長張善政就職3週年市政總體檢系列報導5-5》詐欺案多引民怨 交通事故未趨緩

    2025/12/24 05:30
    桃園市是工業重鎮，不時傳出工廠火警，市府去年十月修正自治條例，將高風險場所納入管制。 （記者余瑞仁攝）

    桃園市是工業重鎮，不時傳出工廠火警，市府去年十月修正自治條例，將高風險場所納入管制。 （記者余瑞仁攝）

    假投資詐欺最多 工廠及倉庫火災數雖下降 市府仍須提升管理效能

    記者余瑞仁／特稿

    桃園市在二〇一四年升格為直轄市，人口數於今年十一月逾二三五萬人，人口成長率是六都之最，也是平均年齡最年輕的城市，更是工業產值第一的城市，繁華表象數字的背後，暗湧著各式犯罪、交通混亂及火災等公共安全隱憂，尤其詐欺犯罪危害程度驚人，依警政署「打詐儀錶板」統計，全市今年截至十月詐欺案發生數達一萬八千餘件，民眾財損高達一一八億餘元，堪稱為禍最深，也是民怨之最，防詐、打詐是市警局的嚴肅挑戰。

    今年截至10月 詐欺案發生1.8萬餘件

    桃市警方分析前五大詐騙手法為「假投資詐欺、網路購物詐騙、假愛情交友、解除分期付款詐騙、色情應召詐財」，其中，假投資詐欺案七千餘件、財損七十七億八千餘萬元，副市長王明鉅的親屬去年被詐騙一千五百萬元，檢警雖破案詐團，但財損迄今難以追回。

    首創「車手提領熱點示警」盼精準打詐

    面對詐騙橫行，金融機構對高額轉帳、提現採取嚴格關注，雖造成諸多不便，也確實攔阻不少詐騙案，保住許多人的血汗錢；桃市警局將「AI巡防系統」升級，推出全國首創「車手提領熱點示警」功能，精準預警打詐；不過，抓到再多的詐騙犯，若沒有法院支持羈押、重判，也只是治標不治本，輕縱車手、詐騙犯，讓詐騙犯罪代價持續低廉，只會讓國人持續受害。

    應深入研析事故肇因 提升交通安全

    交通安全方面，市警局持續建置科技執法設備取締違規行為及預防交通事故，但審計部桃園市審計處提出去年度桃市總決算審核報告，指桃市交通事故嚴重程度未見趨緩，應深入研析事故肇因，據以規劃運用科技執法設備管理及防制違規，提升道路交通安全。

    災防安全上，全市近三年來工廠及倉庫火災發生次數呈下降趨勢，去年十月修正「桃園市火災預防自治條例」，將「工廠危險物品」、「公共危險物品」、「爆裂物先驅化學物質」、「低溫冷凍倉儲」及違章建物等高風險場所納入管制，今年二月由經濟發展局公告首批九七八家高風險工廠，要求提報消防設施及防災方案。

    防災跨機關資料 有整合不足情形

    但審計處比對消防局、經發局及環境部毒性及關注化學物質資訊公開平台資料，發現消防局未納管經發局公告工廠三〇六家，與環境部登錄的化學品運作場所存有四七八家落差，顯示跨機關資料整合不足情形，仍待市府釐清列管差異，並研擬建置危險物品流向追溯與跨機關資料整合機制，以提升災害風險管理效能。

    桃園市今年一至十月報案被詐騙金額高達一一八億餘元。（桃園警分局提供）

    桃園市今年一至十月報案被詐騙金額高達一一八億餘元。（桃園警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播