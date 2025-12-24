藍提修公投法 憲法法庭判決可交由公民複決 綠：如何判斷憲法法庭違法

立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，於程序委員會通過列入週五院會議程。（資料照）

立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭十九日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」。對此，立法院國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，主張「憲法法庭判決未來可經由公投交由人民複決，決定推翻與否」，該案昨於程序委員會通過列入週五院會議程。

綠：民主國家未曾有先例

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，實施直接民權的民主國家，不曾發生以公民投票否決或推翻憲法法庭裁判先例，且國民黨團如何判斷憲法法庭違法？

國民黨團提案主張，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判，可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判的複決案，將於公投通過並公告結果後第三日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在三個月內即應實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於三年內不得變更。

藍：可能明年選舉推公投

國民黨團書記長羅智強表示，總統賴清德曾說過「更大的民主」，此次公投法修正就會把這一塊明文化。是否比照今年的「反廢死公投」，以黨團提案的方式成立公投？羅智強指出，所有公投的可能性都不排除，現在公投和大選合併舉行，所以也可能搭配明年地方選舉，推出相關的公投。

國民黨立委賴士葆表示，這當然是正確方向，代表人民最大，否則依現在憲法法庭的處理方式，只要五個人就可以做出違憲判決，等於接下來只要在野黨通過的法案執政黨不喜歡、提出釋憲，憲法法庭就可以宣判違憲而無效，這樣會變成行政權獨大的憲政怪獸。

鍾佳濱則強調，從世界各國實施直接民權的民主國家經驗來看，皆未曾出現以公投否決或推翻憲法法庭裁判的先例。國民黨團如何判斷憲法法庭「違法」，令人不解。國民黨團將直接民權置於權力分立與憲法至上的原則之上，這顯然很大的誤謬。對於國民黨未來如何論述，試圖以公投機制推翻、否決或複決憲法法庭判決，民進黨團將持續關注。

