AIT會李乾龍及張榮恭 重申美挺台強化防衛

美國在台協會昨在程委會召開前一小時，公開副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。（取自AIT臉書）

立法國民黨團與民眾黨團昨日第四度在立法院程序委員會封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。美國在台協會（AIT）昨日在程序委員會召開前一小時，透過臉書公開副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。

AIT透過臉書表示，副處長梁凱雯與李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

AIT指出，梁凱雯於會談期間重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯與李乾龍和張榮恭也共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

AIT處長谷立言日前曾針對我國國防特別預算說明，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題，外界認為這是AIT處長罕見針對台灣國防（軍購）預算表態；加上梁凱雯昨日與國民黨兩位副主席會面，外界聯想是美方對國民黨施壓。

對於「施壓說」，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲回應，他個人完全沒有特別的感覺，真的不覺得美方有施不施壓的問題，一切只是外界揣測。他強調，美方與國民黨高層人士見面交流的情況一直很多，AIT只是對外公開正常的拜會活動，除非AIT有公開說些什麼，否則他不認為這有什麼意義。

