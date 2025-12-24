藍澄清絕未「赴中領旨」 翁曉玲：國安局、調查局白幹的嗎

立法院昨召開程序委員會，藍白立委聯手第四度擋下「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（記者廖振輝攝）

中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請翁曉玲、林思銘等七位國民黨立委赴中，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。對於相關傳言，國民黨急著澄清絕未「赴中領旨」，翁曉玲昨受訪時更氣憤表示，「國安局、調查局是白幹的嗎？我們去見了什麼人、說了甚麼話，洩漏什麼機密，你們會不知道嗎？不要再造謠了，如果有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源」。

民進黨發言人吳崢前天指出，翁曉玲承認這一趟到廈門與國台辦人員有接觸、聊天，那是聊天氣、還是聊機密呢？立法院仍在會期中，為什麼七位藍委匆匆忙忙去中國參加活動？現在共產黨才是你們老闆嗎？是要在會期中前往匯報台灣政情嗎？

翁曉玲昨天回應，請問她接觸了什麼國防機密？行政院長卓榮泰都不同意她的索資了，更何況她的問題全部都是與民生、政府機關制度有關。賴政府不要再造謠抹紅，藍委赴中探望、支持台商，被說是洩漏國防機密，那就請啟動調查。

翁曉玲表示，台灣民眾不支持花更多的錢去購買軍武，已經超過一兆元，對中華民國的財政負擔是不可承受之重。現實狀況是買了這麼多武器，卻沒有如期來台灣，賴政府必須說清楚講明白，未來要怎麼執行，若美方廠商違約要怎麼處理，台灣不能再當冤大頭。

翁曉玲說，國防預算要合理的編列及執行，而不是一昧的討好美國，相信美國會保護中華民國的安全，但契約及承諾的條件還是必須執行，期待賴總統儘速把未來的規劃說清楚講明白，才能再往前推進。

對於民進黨立委痛批翁曉玲「赴中領旨」反對「國防特別預算相關條例草案」，國民黨立委吳宗憲昨嚴正否認，強調沒有這種事情。

吳宗憲表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」預算金額是史上最高，在野黨只是希望能得到詳細的資料，而非只有幾頁簡報，就要求國會同意一．二五兆元預算。吳還說，今天民進黨不跟著在野黨要求國防部提供資料，反而動不動給在野黨扣帽子，這不是溝通事情，而是在找架吵，沒有任何意義，是把人民當成白癡耍。

