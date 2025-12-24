藍白四度封殺特別條例 綠轟藍委赴中領旨亂台 為哪國服務

立法院昨召開程序委員會，藍白立委聯手第四度擋下「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川（中）痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。（記者廖振輝攝）

綠：為何排斥強化台灣國防

國民黨、民眾黨昨在立法院程序委員會第四度阻擋「國防特別預算相關條例草案」付委審查，民進黨發言人韓瑩痛斥，藍委翁曉玲才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防預算條例，完全坐實「赴中領旨亂台」的行徑，違背國人防衛國家的共同意志，究竟是在為哪一個國家服務？請對全體台灣人民說清楚、講明白。

韓瑩也提出「三問」：為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？

韓瑩指出，上週末翁曉玲等七位國民黨立委遮遮掩掩前往中國廈門，昨天便在立法院程序委員會擋下八年共一．二五兆元的國防特別條例付委審查。翁身為程序委員會召委，不只親口坦承赴中期間曾與廈門國台辦接觸，還直接嗆聲「會擋下國防特別預算條例」，國民黨赴中領旨後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意，在台灣最高民意殿堂公然背離人民、傳達「習」意志，連演都不演。

連討論機會都不給 根本是為反而反

韓瑩進一步說，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼」為由作為阻擋的藉口，但依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論，連進入討論的機會都不給，根本是「為反而反、毫無誠意」。

韓瑩接著表示，國民黨主席鄭麗文前天才在大學演講，大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，不到一天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席，睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

鄭麗文前一天才說 國民黨不擋軍購

對於「國防特別預算相關條例草案」四度被擋，行政院發言人李慧芝昨也表達高度遺憾。李表示，行政院呼籲立法院以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及院版財劃法等重要法案，確保國人能獲得照顧，國家財政能永續、國防安全能提升。

