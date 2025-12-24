巴拉圭總統挺台 重申歷史性聯盟關係

巴拉圭總統貝尼亞日前重申巴國與台灣的歷史性聯盟關係，並明確表示，巴國不會屈服於中國的壓力，與台灣斷交，轉而與北京建立外交關係。圖為貝尼亞去年來台出席賴清德總統就職典禮。（資料照，總統府提供）

巴拉圭總統貝尼亞日前重申巴國與台灣的歷史性聯盟關係，並明確表示，巴國不會屈服於中國的壓力，與台灣斷交，轉而與北京建立外交關係。

新聞網站La Política Online廿二日報導，貝尼亞在其主持的播客節目中，與五名記者對談時表示：「我有一個地緣政治視角，一個地緣政治三角，從華盛頓延伸到耶路撒冷，再到台北。」

指中國市場未必能帶來優勢

巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交國。貝尼亞明確指出，對中國市場開放未必能為巴拉圭帶來優勢，這一點不僅反映在巴拉圭工業聯合會經濟研究中心八月發布的報告，也可從其他拉丁美洲國家的實際經驗中得到印證，尤其是中美洲國家選擇靠攏中國，卻以犧牲與台灣的關係為代價。

巴拉圭眾議院第一副議長梅薩近期公開呼籲，巴國應就與中國建立外交及經貿關係可能性，展開「嚴肅而廣泛的討論」，獲得北京呼應，並警告貝尼亞與台灣的關係「走不通」。但貝尼亞強調，「對我來說，更合理的是跨越巴拉那河，去開拓一個擁有二．二億人口、世界第八大經濟體的地區。也就是說，我的中國就在旁邊。」貝尼亞此言係指巴西。

中國外交部拉丁美洲暨加勒比海司司長張潤近日受訪時聲稱，發展全面關係的「唯一障礙」，「在於巴拉圭尚未承認一個中國原則」，在實務上意味著巴拉圭必須與台灣斷絕外交關係。

報導指出，儘管北京持續施壓，貝尼亞仍淡化加入中國陣營的「好處」。他說：「你看看所有從台灣轉向中國、投入所謂『中國夢』懷抱的拉丁美洲國家，沒有一個過得比巴拉圭好。」

報導以宏都拉斯為例指出，宏國二〇二三年與台灣斷交、轉而承認中國，然而，原本被視為可望出口中國的蝦類產業，卻陷入困境。在台灣，宏都拉斯的蝦農原本擁有價格優渥的穩定市場，但中國並未推進任何實質性的貿易協議來接納其產品。貝尼亞表示，他不希望巴拉圭重蹈宏都拉斯的覆轍。

