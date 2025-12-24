為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    批中共區別對待 邱垂正：讓藍委去 卻擋海基會

    2025/12/24 05:30 記者廖家寧／台北報導
    陸委會主委邱垂正昨表示，中國只允許國民黨立委赴中，卻不讓海基會去，如此區別對待是在製造交流障礙。（資料照）

    海基會董事長吳豊山日前請辭，並透露為與中國恢復交流，曾嘗試多方管道但無成果。對此，陸委會主委邱垂正昨表示，中國只允許國民黨立委赴中，卻不讓海基會去，如此區別對待是在製造交流障礙，中方所謂的「台灣方案」都是「消滅中華民國台灣的方案」，沒有中華民國生存的空間，我方希望在對等尊嚴的前提下，兩岸進行正常健康有序的交流。

    「設置交流障礙的是中方」

    邱垂正昨日出席「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」研討會。他表示，中共政權對台灣進行複合性施壓，可說是緊逼，但政府還是會沿著既有政策方向良性互動，以「善意堆疊」才能恢復到良性有序的正常互動，但設置交流障礙的是中方，希望中方不要製造交流障礙與區別對待，「只讓藍委去，卻不讓海基會去」。

    至於海基會董事長繼任人選，邱垂正表示，會在適當時間對外說明。至於限制公務人員赴中規則，他回應，公務員若因不了解狀況、收取好處，而陷入中共統戰陷阱，甚至被逼迫成為在地協力者，難道不用保護公務人員，說明赴中風險嗎？

