獲提名中選會主委 游盈隆：這是苦差事

台灣民意基金會董事長游盈隆被提名中選會主委，游昨天表示，這是苦差事、不是爽缺。（資料照）

行政院公布台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委被提名人，游昨天表示，這是苦差事、不是爽缺，是基於當前時局困頓才接下重擔，接下來就是過河卒子，會不計毀譽接受最嚴格考驗。

立法院民眾黨團總召黃國昌昨被問到是否會支持？黃表示，他擔心游不是被在野黨封殺，而是被民進黨自己封殺，但最起碼總統賴清德提名是還給游盈隆一個公道。民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，民進黨團希望能趕快通過審查，讓中選會持續有效運作，未來會嚴守適格、適任原則審查。

黃國昌：民眾黨公事公辦

黃國昌強調，民眾黨公事公辦，民眾黨團會要求所有被提名人說清楚。第一，贊不贊成公投綁大選？第二，中選會會否自居為過去的公投審議委員會，剝奪人民公投的權利？第三，支不支持國內移轉投票？第四，針對賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公布立法院三讀通過的法律嗎？

民進黨團：嚴守適格適任原則審查

鍾佳濱指出，行政院事前請朝野黨團推薦人選，民進黨團沒有推薦，行政院是參考在野黨推薦人選後，提出這份名單。民進黨團未來在立法院審查會時，會嚴守適格、適任的原則，也尊重社會各界討論。

