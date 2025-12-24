為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獲提名中選會主委 游盈隆：這是苦差事

    2025/12/24 05:30 記者劉宛琳、謝君臨／台北報導
    台灣民意基金會董事長游盈隆被提名中選會主委，游昨天表示，這是苦差事、不是爽缺。（資料照）

    台灣民意基金會董事長游盈隆被提名中選會主委，游昨天表示，這是苦差事、不是爽缺。（資料照）

    行政院公布台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委被提名人，游昨天表示，這是苦差事、不是爽缺，是基於當前時局困頓才接下重擔，接下來就是過河卒子，會不計毀譽接受最嚴格考驗。

    立法院民眾黨團總召黃國昌昨被問到是否會支持？黃表示，他擔心游不是被在野黨封殺，而是被民進黨自己封殺，但最起碼總統賴清德提名是還給游盈隆一個公道。民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，民進黨團希望能趕快通過審查，讓中選會持續有效運作，未來會嚴守適格、適任原則審查。

    黃國昌：民眾黨公事公辦

    黃國昌強調，民眾黨公事公辦，民眾黨團會要求所有被提名人說清楚。第一，贊不贊成公投綁大選？第二，中選會會否自居為過去的公投審議委員會，剝奪人民公投的權利？第三，支不支持國內移轉投票？第四，針對賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公布立法院三讀通過的法律嗎？

    民進黨團：嚴守適格適任原則審查

    鍾佳濱指出，行政院事前請朝野黨團推薦人選，民進黨團沒有推薦，行政院是參考在野黨推薦人選後，提出這份名單。民進黨團未來在立法院審查會時，會嚴守適格、適任的原則，也尊重社會各界討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播