防衛韌性盤點 農業部：國內米糧可供應11個月

為加強我國防衛韌性，總統府昨舉行全社會防衛韌性委員會會議，各部會分就職掌盤點重要物資及相關作為。農業部表示，國內米糧可供十一個月所需；經濟部表示，將結合全聯等超市超商通路配送，並啟動智慧物資管理計畫；衛福部長石崇良也說，台灣已完成首座國產血袋廠建置，未來每年將可生產二三〇萬組血袋，強化國內供血穩定。

衛福部：完成首座國產血袋廠建置 可年產230萬組

外媒揭露美國五角大廈報告草案透露中國持續擴張武力，預期於二〇二七年底前具備對台作戰能力，中國侵略我國野心不減，政府持續加強社會防衛韌性，昨舉行第六次委員會，農業部、經濟部各由部長陳駿季、龔明鑫針對重要民生物資盤整暨配送方案報告。

針對米、油、鹽、嬰幼兒奶粉等物資，龔明鑫表示，今年演練增至十一次，每月透過「以盤代儲」方式與國內數十家供應商盤點目前數量是否可滿足所需；在非偏遠地區，除政府開設配售站外，也會和民間賣場與超商通路合作配售。

為確保糧食安全韌性，陳駿季表示，國內目前食米庫存量約一〇六萬噸，可供全體國人十一個月所需，今年也完成三次演練，內容包含供應站開設、配送、調度，以及確保斷電下碾米設備仍可運作。

血液穩定供應是災難與戰時醫療應變的關鍵一環，石崇良提到，台灣已完成首座國產血袋廠建置，由南亞與普瑞博合作，今年七月取得衛福部食藥署醫療器材許可證，目前進入測試階段，未來每年將可生產二三〇萬組血袋，強化國內供血穩定。

「韌性醫療」方面，衛福部已透過全國二〇五家急救責任醫院所構成的網絡，強化醫療體系量能，並穩定藥品與醫材供應鏈，以因應大量傷患所需。

內政部報告則強調，全台三六八個鄉鎮市區成立公所防災協作中心，將持續透過城鎮韌性演習，驗證準備成效。

