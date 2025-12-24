今年只剩7天立院遲未審總預算 主計總處：TPASS影響近百萬通勤族

距離今年只剩七天，立法院至今未審議一一五年中央政府總預算，雖然延續性預算不受影響，但新興計畫及延續性新增預算在總預算通過前無法動支。主計總處統計，包括TPASS通勤月票將影響近百萬通勤族權益。（資料照）

距離今年只剩七天，立法院至今未審議一一五年中央政府總預算，雖然延續性預算不受影響，但新興計畫及延續性新增預算在總預算通過前無法動支。主計總處統計，包括TPASS通勤月票將影響近百萬通勤族權益；河川整治計畫也會增加淹水風險；第一、第二預備金及災害準備金一七〇億元也將無法動支。

近三千億新興、新增計畫預算 無法動支

立法院財政委員會今天就「一一五年度中央政府總預算案至今尚未審查，近三〇〇〇億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告。主計總處報告表示，新興資本支出及新增計畫，總預算部分須待預算完成審議程序後才能動支，但經立法院同意者，不在此限。而一一五年度總預算未審議通過不得動支有二九九二億元，其中新興計畫佔一〇一七億元。

總預算未及通過影響的新興計畫，包含因應氣候變遷各縣市河川及排水整體改善計畫一四七億元，將嚴重衝擊地方災害調適量能及增加淹水風險；AI新十大建設一〇二億元，將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局；TPASS通勤月票執行計畫七十五億元，將影響全國每月約九十八點二萬通勤族權益。

另有健康台灣醫療及社會福利七十億元，將無法全面監測疫情發展、提升高齡智慧醫療服務，以及強化我國疫苗研發能量，將造成藥品短缺，無法維持穩定供藥機制，影響民眾健康；生育給付差額補助四十一億元，將影響十二萬胎新生兒家庭無法請領補助等。

總預算未通過也將影響經常性經費及延續性計畫，包含國防部超過一一四年度預算七二五億元，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補；交通部超過二四八億元，將影響桃園、花東、嘉義、台南市鐵路等計畫推動；經濟部超過一四八億元，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發之進程。

還有外交部超過一〇八億元，將延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會；衛福部超過一〇三億元，將影響韌性國家醫療整備、COVID19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。

