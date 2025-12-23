為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    收邱佩琳轉交600萬未入黨庫 檢：政治獻金 不是柯的錢

    2025/12/23 05:30 記者張文川、劉詠韻／台北報導
    京華城案，前台北市長柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地方法院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，昨針對侵占政治獻金、背信等部分，由柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟等三人到庭辯論。檢方論告指出，柯侵占基隆市副市長邱佩琳三筆二百萬、共六百萬元現金捐款，三名捐款人都表明要捐給民眾黨，柯卻未送進民眾黨財務部入帳，檢察官舉嘉義何明德行善團為例，向柯強調「你的政治獻金，不是你的錢」。

    舉嘉義何明德行善團為例

    今上午將由會計師端木正辯論，再由鼎越開發公司、木可公關公司的第三人不法所得之沒收論辯；下午由柯文哲答辯侵占政治獻金、背信案；李文宗兄妹昨已辯結。

    檢方指控，柯文哲侵占邱佩琳轉交的三筆共六百萬元政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各二百萬元，三人都指定要捐給民眾黨，但民眾黨財務部並未收到；柯辯稱「都用於選舉」但沒有任何證明，柯辯「捐給黨就是捐給他」更是毫無法律依據。

    檢方強調，政治獻金具公益性質，不能用於開公司營利、買豪宅、買股票、還私債；競選剩餘款限用於公益，剩餘款必須繳回國庫，何明德行善團將善款轉入私人帳戶侵占入己，即構成公益侵占罪。

    柯文哲與李文宗兄妹另以木可公司收取柯肖像授權金、投資自媒體、KP秀募款演唱會、暗槓采風公司捐款等手法，侵占柯競總、民眾黨的政治獻金及競選剩餘款共六二三四萬餘元，並挪用眾望基金會八二七萬餘元用於支付柯競總員工薪水。

    檢方指出，競總購買柯肖像權的一千五百萬元資金移轉過程草率，未經締約會議或實質討論就撥款，柯既稱「捐款非商業行為」，又坦承「捐款也是一種商業」，辯詞矛盾；競選小物由競總主導，但木可平台未清楚標示非政治獻金，造成支持者混淆，以商業模式包裝、未申報政治獻金，使獻金流向木可及私人帳戶，侵占甚明。

