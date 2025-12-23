中選會委員提名 游盈隆主委 胡博硯副主委

行政院昨公布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委。（資料照）

對於中選會委員提名人選，行政院昨天公布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，待行政人事作業程序完備後，完整名單將送請立法院行使人事同意權。

藍白：依法審查

對於行政院提出的中選會委員提名名單，立院國民黨團書記長羅智強表示，依法審查，完成相關審查程序後，交由黨團大會決定；民眾黨團對此表示，民眾黨團樂見優秀人才早日進入中選會，「遲到總比不到好」，黨團將依法依職權嚴格審查。

中選會六位委員任期至十一月三日屆滿，另一人則請辭，目前僅剩四位委員，依規定至少要有五位委員才能舉行委員會議並決議。行政院除發函給立院朝野各黨團蒐集推薦人選的意見，也接受各界舉薦。

行政院發言人李慧芝指出，院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為提名中選會委員的重要標準，並於十月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，國民黨及民眾黨於十一月初向政院提出推薦名單，卓揆在審酌後，目前七位提名人選已確定，將提名游盈隆擬任委員並為主委，另將提名胡博硯擬任委員並為副主委。

其他提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至二〇二九年十一月三日止。

另因前中選會前委員蒙志成已於二〇二五年六月廿七日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至二〇二七年十一月三日止。

