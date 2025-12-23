為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    在野揚言今排總統彈劾案 綠：假彈劾之名 行違憲即時問答

    2025/12/23 05:30 記者謝君臨／台北報導
    立法院在野黨團放話今天將排「總統彈劾案」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨把提案當兒戲，只是為了違憲問答。（資料照）

    立法院在野黨團放話今天將排「總統彈劾案」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨把提案當兒戲，只是為了違憲問答。（資料照）

    針對行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法修正案」，立法院在野黨團除提案將卓揆移送監察院，並放話今天將排「總統彈劾案」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，二〇〇六年國民黨曾三度提案罷免時任總統陳水扁都失敗，而今還要「藉彈劾之名、行問答之實」，把提案當兒戲，只是為了違憲問答。

    鍾佳濱回顧歷史指出，二〇〇六年國會朝小野大，國民黨分別在六月、九月、十一月三度提出對陳水扁的罷免案，可想而知三次都沒通過。對於國民黨團揚言今天程委會排入總統彈劾案，要在廿六日處理，鍾認為，在野黨是假彈劾之名，意圖行即時問答之實，但相關條文早已被判決違憲。

    鍾佳濱指出，國民黨上個月口口聲聲說，要依「立法院職權行使法」邀請賴總統到立法院進行國情報告，且要採即問即答方式，但相關條文已經被憲法法庭宣告違憲。賴總統也說，願意到立法院進行國情報告，但前提是必須合法合憲。

    鍾佳濱認為，在野黨團提出總統彈劾案不是真的要彈劾，而是「想假藉彈劾之名，行即時問答之實」，就是要把國情報告未能如願的即問即答，拿來彈劾案時用。

    他強調，不管是罷免案或彈劾案的提出，都茲事體大，但國民黨卻只把提案當兒戲，目的只是為了違憲問答，「國人都看在眼裡。」

