接見日本自民黨代理幹事長 賴：盼台日共同實現「自由開放印太」

總統賴清德昨接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員等人，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，期盼台日在各領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景，所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，捍衛珍視的自由民主價值。

萩生田光一首先對台北隨機襲擊事件不幸傷亡的民眾與家屬表達慰問之意，並表示，台灣對日本而言是共享普世價值，且具有緊密經濟關係與人民交流的重要夥伴和友人，高市早苗首相日前在APEC領袖會議與台灣領袖代表林信義就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談，自民黨也長期透過青年局與台灣進行交流。

萩生田光一提到，今年十一月台灣解除對日本食品所採取的管制措施、回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要表達敬意與謝意；兩國在半導體領域的合作，是雙邊產業合作的最好典範，相信台日未來在AI、ICT等新興技術領域也能攜手，並擴展到更多領域，共創兩國雙贏。

日參議員訪團也來台交流

另，由「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文率領的「日本參議院TY會台灣訪問團」，成員包括瀧波宏文的夫人瀧波史織，與參議員小林一大、鈴木大地、宮本和宏一行五人，與鈴木馨祐、長島昭久、神田潤一等三位日本眾議員訪團，昨日起訪台交流三天。外交部說明，兩組訪團在台期間皆將晉見總統賴清德，並拜會外交部長林佳龍與台灣日本關係協會會長蘇嘉全，以實際行動表達對台灣的支持，並深化台日各領域合作。

