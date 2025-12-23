鄭麗文東吳演講 嗆提問教授沒有大腦

國民黨主席鄭麗文赴東吳大學演講。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文昨晚赴東吳大學演講，東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會的共識是台灣要加強自我防衛，但國民黨自二千年以來一直在反對軍購，該如何面對中共從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九八年裁軍是要改成募兵制，大陸、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎，「這也太沒有大腦了吧」？

批賴破壞台灣民主 想要成為獨裁者

鄭麗文十月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普廷不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發社會譁然，昨有東吳學生詢問此事，鄭打太極表示，當時的訪談有其脈絡，「不希望對其他國家說三道四」。學生再追問，普廷與中共領導人習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁？鄭回應，賴雖然是民主產生的總統，但是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為獨裁者？她作為台灣在野黨的領袖，當然可以挑戰賴清德。

被問獨裁者定義 鄭：不滿意也沒辦法

對於學生持續追問「獨裁者」的定義，鄭麗文表示，若回答無法讓學生滿意，那也沒辦法，希望學生們要開放心胸，政治不是表態的比賽遊戲。對此，陳方隅表示，同學問問題，覺得沒有被回答到，進而追問，鄭麗文就要求他們「不要這樣想、選邊站」，在重要需要表態的問題上好像沒有回答到。

陳方隅並提出國民黨黨產、鄭麗文曾主張要讓台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，以及中共是否介選等核心問題，但鄭回應時第一句就回嗆，「看得出是三民自的忠實讀者」。

很多人去中國 「立委難道不能去嗎」

鄭麗文說明，國民黨二百多億元的黨產已經被凍結，還被抄家，不當黨產條例就是個非常嚴重違憲的法律。鄭也說，她從來沒有否認自己是中國人，台灣與中國不應該是對立的概念，不希望台灣民族主義對抗中國民族主義，這都是虛假、人為建構出來的。

鄭麗文也認為，對於很多網路上的現象，不要無限上綱到國安層次，沒有中國介選的問題。台灣很多人赴中唸書、經商、旅遊，立委也是人，難道不能去嗎？為什麼要把大陸妖魔化？

