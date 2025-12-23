民調：國防特別條例屢遭封殺 五成三民眾不樂見

賴清德總統所提八年1.25兆國防特別預算，遭藍白兩度封殺擱置。台灣民意基金會今日發布最新民調，結果顯示高達53.7%民眾表示不樂見此結果，僅30.2%民眾表示樂見。（台灣民意基金會提供）

顯示國人憂中國軍事威脅和美對台期待落空

賴清德總統提出八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，屢遭藍白立委在立院程委會封殺，不讓排入院會報告事項付委審查。台灣民意基金會昨日發布最新民調，結果顯示高達五十三．七％民眾表示不樂見此結果，僅卅．二％民眾表示樂見，不樂見者比樂見者多廿三．五個百分點。

台灣民意基金會分析，民調傳達清楚訊息，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見一．二五兆元國防特別預算計畫在未經國會討論情況下即破局。

本次民調問及，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府十一月廿七日提出未來八年將投入一．二五兆特元別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨封殺（暫緩列案），您是否樂見這樣的結果？」

根據民調結果，十六％非常樂見，十四．二％還算樂見，廿六．九％不太樂見，廿六．八％一點也不樂見，十．五％沒意見，五．六％不知道、拒答。

廿至廿四歲 近六成反對被擋

交叉分析顯示，從年齡層來看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見國防特別預算遭擋。其中，廿至廿四歲年輕族群高達五成九不樂見；教育程度方面，從僅小學畢業至大學學歷的每一教育類別，均過半數不樂見國防預算遭藍白封殺，台灣社會不分年紀、教育程度，逾五成反對國防預算被立法院封殺。

政黨傾向方面，民進黨支持者八成七不樂見、五．六％樂見；國民黨支持者五成二樂見、三成三不樂見；民眾黨支持者五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。 即便是在野兩黨支持者，對八年一．二五兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，各有三成不樂見的狀況。

本次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為十二月十五日至十七日，對象為全國廿歲以上成年人，採市話七成、手機三成並用抽樣，有效樣本一〇七七人，抽樣誤差在九十五％信心水準下約正負二．九九個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。

