藍委問沈伯洋父器官還健在嗎 綠轟：泯滅人性無下限

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲昨天指稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」民進黨發言人吳崢對此痛斥，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以民眾的器官加以惡意嘲諷，國民黨先消費重大治安事件，又攻擊國民健康安全，企圖為藍委赴中爭議轉移焦點，更為中共獨裁政權擦脂抹粉，泯滅人性無下限，毫無羞恥心可言。

外傳中共積極接觸我國在野黨立委，確保對台工作「沒有意外」，國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘等人日前赴中參加活動，引發民進黨質疑。吳宗憲昨反駁，現在是廿一世紀，通訊軟體非常發達，接受任何指令需要面對面傳達嗎？「民進黨立委很多家人也在中國大賺錢啊！為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」

吳崢指出，中共器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐。根據統計，今年至十月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達一七八人，未通報黑數可能更高。面對中共惡行劣跡斑斑，國民黨不顧國人生命安全，竟惡意消費、為中共擦脂抹粉，繼國民黨主席鄭麗文上次稱「普廷不是獨裁者」後，國民黨再爆出爭議言論，讓國際社會看笑話。

中共摘器官議題 國際早撻伐

吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖攻擊國人健康，轉移藍委赴中行程交代不清的焦點，民進黨已經無法要求國民黨主席約束從政黨員謹言慎行，因為連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒，這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。

