廈門台協會長：維護國家統一 民進黨籲藍委勿背叛台灣

中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請翁曉玲、林思銘等七位國民黨立委赴中。據了解，在廈門台協宴會現場，中國國台辦經濟局副局長、廈門台辦等中共官員出席，廈門市台協會長韓螢煥致詞時更說，「要堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」；民進黨立委批，中共要弱化台灣國防是陽謀，奉勸不要聽命中華人民共和國、背叛台灣。

中方這次是以廈門市台商協會成立卅三年為名目，邀台北市長蔣萬安父親、前國民黨副主席蔣孝嚴，以及國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、多位國民黨立委與會。

據透露，參加的國民黨立委有翁曉玲、林思銘、葉元之、鄭正鈐、邱若華、呂玉玲、涂權吉七人，權責涵蓋立法院大多數委員會，國台辦也派官員赴廈門與會。

韓螢煥當天致詞聲稱，廈門台商協會為「兩岸融合」共贏樹立生動範例，「我們信心滿懷，責任在肩！」廈門市台商投資企業協會新一屆理事會將繼續發揮橋梁紐帶作用，團結帶領廣大台商台胞跟緊國家戰略，堅守民族大義，維護「國家統一」與「領土完整」，共同譜寫屬於廈門市台商投資企業協會和兩岸同胞的新篇章。

熟稔中共統戰的官員昨日指出，韓螢煥政治立場鮮明，之後將會是「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」總會長，目前韓也是台企聯副會長，接任總會長的呼聲相當高。

官員談及，原本國台辦主任宋濤是有要去的，後來只派國台辦經濟局副局長，連國台辦副主任都沒去。

他強調，立委赴中應納入兩岸人民關係條例第九條的管制對象，目前直轄市長、縣市長、政務官及涉密人員赴中皆有相關規範，但對於立委前往中港澳是無法可管的，在野黨也不同意修法。

民進黨立委賴瑞隆受訪批評，當中共不斷統戰滲透台灣，不斷破壞台美關係，要弱化台灣防衛武力時，極力讓對美軍購告吹，這些都是「陽謀」。國民黨這段時間以來，屢次封殺國防特別預算條例草案，這次又有立委去中國，奉勸相關人士不要聽命於中華人民共和國、背叛台灣。

