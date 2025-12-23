《桃園市長張善政就職3週年市政總體檢系列報導5-4》校舍老舊不足 教育資源城鄉落差

桃市學校存在老舊校舍和設施不足問題。圖為大溪區仁善國小待拆除老舊校舍。（記者李容萍攝）

記者李容萍／特稿

桃園市政府教育政策自一一四學年度起，加碼免費營養午餐每餐補助五十一元，食農教育延伸到校園，首創全國「五歲幼兒教育助學金」，二歲專班衝破二百班，結合教育部編定教材首創「桃園七國新聲道」線上教學影片，這些面向在六都排名數一數二，不過，校舍老舊、設施不足、城鄉教育人力與資源不均，品德教育、校園安全與霸凌防制等面臨諸多挑戰，有待急起直追。

因應新興區域 校舍應超前部署

首先，市境許多學校存在老舊校舍和設施不足問題，大園、八德、大溪等區有多校校舍屋齡高（卅至六十年）、抗震力不足、漏水等，人口移入使學生數增加，造成班級教室不足，市府推動老舊校舍整建、改善通學廊道安全，應儘速盤點空間、超前部署新建校舍，尤其是在桃園航空城等新興區域，才能從容有餘。

偏遠地區16校導師 逾半數是代理

其次，桃園市存在都會區跟偏遠地區的教育人力與資源分配不均現象，復興、新屋等偏遠地區十六校的導師逾半數是代理，被審計機關要求教育局改善城鄉教育人力落差，以確保各地學生都能獲得優質教學與學習環境；市府雖有提供特教助理員、專業團隊及課後照顧專班等資源，但如何完善適性特殊教育，開展學生潛能，並全面照顧經濟弱勢學生，仍是持續努力的方向。

校園衝突、霸凌與性騷擾等事件頻傳讓人憂心，教育局應更積極偕同各校建構外在的保護傘，品德教育則提供內在的指南針，加強落實性別平等教育，為學生建立安全、尊重、友善的學習環境。

中壢藝術館 難滿足國際表演標準

作為國門之都的桃園市，缺乏座位二千席以上的音樂會、舞台劇場館，全市唯一專業音樂廳中壢藝術館已使用逾四十年，雖經補強，硬體規格仍難以滿足現代、國際表演場地標準。

搶攻演唱會經濟 缺乏大型場館

市境更缺乏類似台北文化體育園區（台北大巨蛋）能辦理室內大型演唱會、運動賽事如職棒的場館，難以發展「演唱會經濟」、「體育經濟」和爭取國際市場，市府雖規劃在中壢體育園區設置巨蛋級體育場館及商業棟，BOT（興建、營運、移轉）前置作業委託專業服務案可行性評估報告書日前出爐，體育館預計提供職棒二．一萬席位、演唱會一．九萬席，商業棟包含購物中心、旅館、商辦等，但工程經費高達三三五億元，預計二〇三五年一月才啟用，挨批「未免太久了」。

加碼免費營養午餐補助，食農教育延伸到校園。 （記者李容萍攝）

