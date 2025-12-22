藍白提案彈劾賴總統》綠：捨國情報告正軌 只想搭台政治攻擊

民進黨政策會執行長吳思瑤。（資料照）

藍白聯手在國會提案彈劾賴總統，民進黨政策會執行長吳思瑤昨受訪表示，這是憲政史上由國會啟動彈劾的第一遭，藍白的目標若是要總統到立法院，為什麼捨棄總統已表達意願、有利國家發展的「國情報告」？恐怕只是搭個台子對總統侮辱、謾罵、政治攻擊。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱更痛批，提這種前後矛盾的「空包彈」，只會讓人看笑話。

吳思瑤認為，藍白心知肚明總統彈劾案不會成立，這是虛張聲勢的政治動作，更是自我膨脹的政治報復，「立法院職權行使法」規定，「得」邀請被彈劾人列席，但這畢竟是憲政史上第一次由國會啟動彈劾案，列席要報告、說明或對答等形式，沒有人知道，立法院必須先朝野協商釐清程序。她透露，目前還沒詢問總統列席意願，因為根本沒人知道或能決定程序怎麼進行。

吳思瑤也質疑，若藍白提案的目的是要總統到立法院，「國情報告」已經討論很久，賴總統也已表達若能「合憲合法」地進行「國會報告」，說明軍購案內容、國防布建，對國會和社會都非常有建設性。在野黨卻捨近求遠，目的可能只是搭個台子，對總統侮辱、謾罵、政治攻擊，兩相對照，哪一條路徑對社會比較有正向意義，請藍白好好思考。

鍾佳濱指出，藍白掌握國會多數後為所欲為，先前主張廢除監察院，轉頭又移請監察院彈劾行政院長卓榮泰；在野黨在癱瘓憲法法庭時提出彈劾總統，面對大法官宣判「憲法訴訟法」違憲、憲法法庭恢復運作時，又主張憲判一號無效，前後矛盾、無理取鬧，讓人看笑話。

若要發動彈劾總統

要不要承認憲判一號有效

鍾佳濱質問，若要發動彈劾總統，那在野黨要不要憲法法庭恢復運作？要不要承認「憲判一號」有效？要不要接受過去在國會逕付二度、黑箱表決、修正動議偷襲的法案無效？如果這些前提都承認，再來討論發動彈劾案。

