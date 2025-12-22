賴清德彈劾案》藍委：明程委會排案 最快週五審查送出草案

民眾黨團總召黃國昌與國民黨團書記長羅智強。（記者塗建榮攝）

立法院在野黨團十九日提出賴清德總統彈劾案，國民黨團書記長羅智強昨表示，將於週二立法院程序委員會排案，最快廿六日（週五）召開全院委員會審查，送出彈劾日程表草案，包括召開公聽會、請被彈劾人到院說明以及表決時程。

「立法院職權行使法」規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

請繼續往下閱讀...

賴總統是否可拒絕到院說明？羅智強表示，賴可以拒絕，但是到院進行被彈劾的說明是總統的義務，賴缺席是顯現對於所謂違憲行為的心虛，所以還是呼籲賴能夠勇敢、負責任的來說明。說明是否可能採取備詢或即問即答的形式？羅智強表示，不排除；羅也提及，請被彈劾人到院「不限一次」。

黃國昌：賴以被彈劾人身分列席

民眾黨團總召黃國昌表示，彈劾程序的草案包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，他這兩天和羅智強密集的在討論。民眾黨團非常慎重的看待，在立法院會先召開公聽會，也會邀請賴總統依照「立法院職權行使法」的規定，「不是邀請總統來國情報告，是以被彈劾人的身分列席說明」。

是否採一問一答形式？黃僅回應，被彈劾人列席說明的條文和新國會無關，是賴總統在當立委時就通過的條文，「不知道賴到時候會不會又說，這個條文違憲，你們立院沒資格邀請我列席說明」。 黃國昌強調，在野黨要讓人民知道，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政一年多的時間就被糟蹋到體無完膚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法