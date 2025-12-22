為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德彈劾案》藍委：明程委會排案 最快週五審查送出草案

    2025/12/22 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨團總召黃國昌與國民黨團書記長羅智強。（記者塗建榮攝）

    民眾黨團總召黃國昌與國民黨團書記長羅智強。（記者塗建榮攝）

    立法院在野黨團十九日提出賴清德總統彈劾案，國民黨團書記長羅智強昨表示，將於週二立法院程序委員會排案，最快廿六日（週五）召開全院委員會審查，送出彈劾日程表草案，包括召開公聽會、請被彈劾人到院說明以及表決時程。

    「立法院職權行使法」規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

    賴總統是否可拒絕到院說明？羅智強表示，賴可以拒絕，但是到院進行被彈劾的說明是總統的義務，賴缺席是顯現對於所謂違憲行為的心虛，所以還是呼籲賴能夠勇敢、負責任的來說明。說明是否可能採取備詢或即問即答的形式？羅智強表示，不排除；羅也提及，請被彈劾人到院「不限一次」。

    黃國昌：賴以被彈劾人身分列席

    民眾黨團總召黃國昌表示，彈劾程序的草案包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，他這兩天和羅智強密集的在討論。民眾黨團非常慎重的看待，在立法院會先召開公聽會，也會邀請賴總統依照「立法院職權行使法」的規定，「不是邀請總統來國情報告，是以被彈劾人的身分列席說明」。

    是否採一問一答形式？黃僅回應，被彈劾人列席說明的條文和新國會無關，是賴總統在當立委時就通過的條文，「不知道賴到時候會不會又說，這個條文違憲，你們立院沒資格邀請我列席說明」。 黃國昌強調，在野黨要讓人民知道，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政一年多的時間就被糟蹋到體無完膚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播