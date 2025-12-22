為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌提美案例︰人數未達門檻不能裁判 學者：美大法官未被封殺 比喻失當

    2025/12/22 05:30 記者劉宛琳、吳昇儒／綜合報導
    憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法」違憲。（資料照）

    憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法」違憲。（資料照）

    憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，立法院國民黨團今天將向台北地院及台北地檢署告發五大法官瀆職。對此，民眾黨團總召黃國昌昨天舉美國聯邦最高法院案件為例，指這五位大法官要準備接受「歷史的審判」；學者林志潔指出，美國大法官人數充足，反觀我國大法官提名屢遭惡意封殺，黃的比喻失當。

    黃國昌表示，這五位「綠色司法獨夫」已經觸犯「中華民國刑法」第一二四條枉法裁判罪，國民黨團要提出刑事告發，民眾黨全力支持、聲援，不過他預告，「台北地檢署不會有任何動作」，無論是法務部長鄭銘謙還是台北地檢署檢察長王俊力，台灣的司法權早就被民進黨搞爛倒地不起。

    黃也舉美國聯邦最高法院案件為例，指美國聯邦最高法院（九名大法官）在一件著作權案件中，因為有五名大法官自行迴避，剩下四名大法官未達「至少六名大法官」的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判。

    對於黃的舉例，國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，我國跟美國的情形完全不同；美國聯邦最高法院大法官沒有被眾、參議院被封殺，人數足夠，我國大法官提名則是遭到藍白聯手，兩度封殺惡意癱瘓。

    此外，憲法訴訟法訂定時，並沒預想會有大法官拒絕出席，導致出席人數不足。而在會議上有針對出席人數計算問題，倘若找不到相關法律或章程規定，理應回到開會的基本原理，就是「會議規範」。

    林志潔說，會議規範指出，倘若連續兩次會議，因出席人數無法達到開會人數，在第三次開會時，實到人數達應出席人數三分之一以上時，得以實到人數開會。因此五位大法官開會評議，符合議事程序的要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播