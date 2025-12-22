黃國昌提美案例︰人數未達門檻不能裁判 學者：美大法官未被封殺 比喻失當

憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法」違憲。（資料照）

憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，立法院國民黨團今天將向台北地院及台北地檢署告發五大法官瀆職。對此，民眾黨團總召黃國昌昨天舉美國聯邦最高法院案件為例，指這五位大法官要準備接受「歷史的審判」；學者林志潔指出，美國大法官人數充足，反觀我國大法官提名屢遭惡意封殺，黃的比喻失當。

黃國昌表示，這五位「綠色司法獨夫」已經觸犯「中華民國刑法」第一二四條枉法裁判罪，國民黨團要提出刑事告發，民眾黨全力支持、聲援，不過他預告，「台北地檢署不會有任何動作」，無論是法務部長鄭銘謙還是台北地檢署檢察長王俊力，台灣的司法權早就被民進黨搞爛倒地不起。

黃也舉美國聯邦最高法院案件為例，指美國聯邦最高法院（九名大法官）在一件著作權案件中，因為有五名大法官自行迴避，剩下四名大法官未達「至少六名大法官」的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判。

對於黃的舉例，國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，我國跟美國的情形完全不同；美國聯邦最高法院大法官沒有被眾、參議院被封殺，人數足夠，我國大法官提名則是遭到藍白聯手，兩度封殺惡意癱瘓。

此外，憲法訴訟法訂定時，並沒預想會有大法官拒絕出席，導致出席人數不足。而在會議上有針對出席人數計算問題，倘若找不到相關法律或章程規定，理應回到開會的基本原理，就是「會議規範」。

林志潔說，會議規範指出，倘若連續兩次會議，因出席人數無法達到開會人數，在第三次開會時，實到人數達應出席人數三分之一以上時，得以實到人數開會。因此五位大法官開會評議，符合議事程序的要求。

