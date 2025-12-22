帛琉總統惠恕仁陪同 林佳龍走訪明年PIF預定地

外交部長林佳龍（右）在帛琉國務部長艾古斯（左）的安排下，參訪帛琉國家博物館。（圖擷取自林佳龍臉書）

我國友邦帛琉是明年太平洋島國論壇（PIF）的主辦國。外交部長林佳龍廿日特別在帛琉總統惠恕仁的陪同下，實地走訪明年PIF的預定地，與帛琉就論壇籌辦方向、運輸規劃等相關合作構想進流及討論；林並表達台灣將全力支持帛琉舉辦PIF，同時向世界分享台灣的經驗和優勢。

台灣長年以「發展夥伴」身分名義參與太平洋島國論壇，今年因中國施壓，在所羅門群島舉辦的太平洋島國論壇禁止包含台灣在內的多數對話夥伴及發展夥伴與會。林佳龍日前曾預告，明年PIF領袖峰會由台灣友邦帛琉主辦，屆時將展示台灣如何為太平洋島國發展做出貢獻。

林佳龍昨日透過臉書表示，明年論壇由我國堅實友邦帛琉接棒，台灣不僅要全力支持帛琉辦好這場重要的國際盛會，更應透過實際行動，向世界分享台灣經驗與優勢。

林佳龍表示，他在帛琉總統惠恕仁及國務部長艾古斯陪同下，實地走訪PIF預定舉辦場地，包括葛瑪榮文化中心及國家體育館。初步規劃中，台灣將協助帛琉建置綠色運具，用於PIF舉辦期間接送各國與會貴賓，論壇結束後也可持續服務在地居民，符合帛琉重視環境永續的國家發展目標。

