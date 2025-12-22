蘇紫雲看藍白三度封殺國防特別條例 台灣應避免掉進二戰前奧地利模式

立院國民黨團與民眾黨團在立法院程序委員會已三度封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（資料照）

立院國民黨團與民眾黨團在立法院程序委員會已三度封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨表示，台灣應避免掉進二戰前的「奧地利模式」，他也認為，美國在台協會（AIT）處長谷立言近期罕見表態「願意向立院說明預算相關問題」，其發言反映出美國政府的態度。

谷立言發言反映美政府態度

蘇紫雲受訪指出，監督是國會的天職，但希望國會能站在政府一體的立場，把握川普政府軍售帶來的台灣戰略機遇期，不僅能有效滿足台灣國防需求，也向國際社會傳遞正確訊息。

谷立言本月曾針對國防特別預算說明，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。這是AIT處長罕見針對台灣國防（軍購）預算表態。蘇紫雲稱，谷立言是AIT歷來首位表態願意協助說明國防特別預算案的處長，其發言也反映出美國政府的態度。

蘇紫雲強調，美國朝野兩黨對賴總統提出的國防特別預算皆高度肯定，另從川普政府月初公布的「國家安全戰略」，當中提及第一島鏈集體防衛與防止台灣遭佔領等，以及美國國會明年度「國防授權法案」（NDAA）給予台灣十億美元軍援、「台灣保證實施法案」的通過，再加上近期宣布的八大裝備軍售案，皆凸顯美國政府現今的態度。

德戰前滲透奧國 炒作統一好處

對於有藍委在國防特別預算條例草案三次被阻擋後赴中，蘇認為，台灣應避免掉進二戰前的「奧地利模式」，德國當時試圖以「一德原則」併吞奧地利，滲透奧地利政治團體及媒體，炒作與德國統一的好處，並在奧地利邊界軍演，與現在的情況有些雷同。

