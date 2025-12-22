綠指藍委鬼鬼祟祟赴中 藍：無中生有 今開記者會說明

被點名赴中的七藍委及所屬委員會

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲等人赴中。據透露，被點名參與立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等七人；中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣島內情勢，務必確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。對此，國民黨強調「完全無中生有」，民進黨政府面對預算僵局，想要找藉口甩鍋；國民黨今日將召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會說明。

翁曉玲：與幾位同事參加活動 私人行程

翁曉玲昨表示，她與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程。不會因為民進黨和媒體的報導抹黑，讓她失去促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心，更不會鄉愿地去討好那些是非不明、仇中恨陸胞的青鳥們。

葉元之也說，他一到登機口，記者就衝上來拍照、追問要去哪，他沒有理會，登機後才發現與翁曉玲搭同一班機，翁也說她被堵訪。他好奇的是，為什麼記者會知道自己的私人行程，「我自己訂的機票，為什麼會洩漏」？

葉元之：自己訂的機票 為什麼會洩漏

葉元之強調，他們此行是去參加廈門的台商活動，這次辦得特別盛大，他沒有去過，有人邀請就想說一起去看看，這麼單純的一件事，被講成是擋軍購、中共找他們了解，完全是瞎掰故事，可以胡說八道到這種地步嗎？

翁曉玲說，她很榮幸受邀參加廈門台商協會成立卅三週年慶祝活動，看到大家齊心齊力，在各自領域認真打拚，而且台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地，在廈門市更高達廿％，對兩岸交流作出積極和重要的貢獻，為台灣爭光，內心非常感動，以台商朋友們為榮。

翁曉玲指出，原本是一件好事，沒想到她又被惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。民進黨政府毫無能力照顧台灣鄉親，將卸任的海基會董事長吳豐山也說，這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷，民進黨自己做不到，還阻撓在野立委去幫忙支持台胞，非常惡質。

