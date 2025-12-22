「藍委鬼鬼祟祟赴中 有何不可告人之事？」 綠：明處理國防特別條例 見真章

被點名赴中的七藍委及所屬委員會

外傳中國利用廈門台商協會成立卅三週年活動，邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」。民進黨發言人吳崢表示，雖然國民黨立委聲稱赴中僅是關心台商，其言行卻與中共反對台灣「以武謀獨」的立場如出一轍，甚至在敏感時間點傳出「神秘交流」。他強調，藍委如果想自清，明天立法院程序委員會審查「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」就可見真章，藍委有沒有順應強化國防的台灣主流民意，讓卡關已久的國防預算與國安法案順利推進？還是持續跟中共指定路線完全一致？大家拭目以待。

國民黨團書記長羅智強昨也被問到明天是否會第四度封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。羅回應，希望賴清德總統不要再卡特別條例，趕快兌現諾言，來立法院國情報告並接受質詢。

民進黨痛批，國民黨立委口口聲聲喊「反獨裁」，結果身體卻誠實地「挺獨裁」，週末一到，就接二連三前往中國。國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防預算持續遭到杯葛、行政部門提出重要國安法案送審，在這個關鍵的時間點，為什麼要遮遮掩掩地前往中國？

民進黨指出，在媒體披露藍委翁曉玲、葉元之低調搭機的畫面後，翁才貼出與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的合照，先說是「到廈門參加台商活動」、又說是「私人行程」；另一位人在廈門的藍委林思銘則說是「與新竹鄉親交流」。為什麼藍委去中國要遮遮掩掩？敢不敢完整公布所有行程？能交代清楚在中國到底見了誰、傳遞了哪些訊息嗎？

民進黨質疑，藍委與立法院民眾黨團總召黃國昌等人合作，在國會已經連續七百多次封殺民進黨立委提出的「立委赴中報備」法案，為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？為什麼要反對「立委赴中報備修法」？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道真的做了什麼不可告人的事情嗎？

