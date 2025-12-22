多名藍委赴中見台商 國台辦官員也到場

國民黨立委翁曉玲等藍委前往中國廈門，出席廈門台商協會活動。（翻攝臉書）

傳北京上週透過多個管道 邀約前往

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉七人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

翁曉玲：自費參加活動 卻被抹黑

翁曉玲昨表示，她與幾位同事們自費參加活動，卻被民進黨抹黑；葉元之則說，參加廈門的台商活動，卻被講成是擋軍購，完全是瞎掰故事。

本次活動中方是以「廈門市台商協會成立卅三年」為名目，邀前國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨籍桃園市議長邱奕勝，及翁曉玲等國民黨立委與會。

翁曉玲是立院司法法制委員會召委、程序委員會召委、修憲委員會成員。林思銘是財政委員會召委、修憲委員會召委。葉元之屬教育文化委員會、修憲委員會。邱若華屬交通委員會；鄭正鈐、呂玉玲分屬經濟委員會；涂權吉屬程序委員會、修憲委員會、社福衛環委員會。

知情人士：北京目的為擋國防預算

知情人士指出，北京上週透過多個管道，希望邀集國民黨立委前往。主要在了解行政院宣布「拒絕副署」法案後「島內情勢」，並希望國民黨「務必確保」國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

熟稔中共情勢官員昨受訪表示，廈門市台商協會會長是韓螢煥，本次廈門台協會長換屆，韓將續任，而且韓接掌中共組織台企聯會長的呼聲很高。我方也掌握，國台辦主任宋濤不會赴閩見藍委，而是派國台辦經濟局副局長南下，層級比較低。

