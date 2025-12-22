自由日日Shoot》毀憲亂台、護黨產全都來 藍白浮濫「逕付二讀」達35法案

本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件。（資料照）

本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件，立委翁曉玲所提「憲訴法」修正案，已被憲法法庭宣告失效。立法院民進黨團昨表示，過去以這種方式通過的法案，未來可以聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲，「我們會採取必要行動」。

已三讀通過16件 民進黨團：將聲請釋憲

據統計，立法院第十一屆會期中，「逕付二讀」、並三讀通過的十六件議案中，僅政院函請審議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例修正案」（普發現金一萬元配套相關修法）獲民進黨支持，其他藍白逕付二讀的議案大多數具有爭議。

其中包括民眾黨團擬具的「公民 投票法第廿三條條文修正案」、「發展觀光條例第十一條條文修正案」、「國家通訊傳播委員會組織法第十六條條文修正案」，自司法及法制委員會抽出逕付二讀、開放法庭直播的「法院組織法修正案」等。

國民黨部分，有「財劃法第十六條之一修正案」、翁曉玲所提「憲訴法第卅五條及第四十三條條文修正案」、罷免須附身分證影本、提高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」。

另外，藍白「逕付二讀」爭議議案、尚未三讀通過共十九件，包括「不在籍投票法草案」、「醫療法部分條文修正草案」，讓中天電視重回五十二頻道的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，及恐讓離島成為「一國兩制」示範區的「離島建設條例」修正草案，將救國團排除附隨組織的不當黨產條例修法，將於本會期三讀闖關。

