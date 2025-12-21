《桃園市長張善政就職3週年市政總體檢系列報導5-2》桃捷綠線首階 趕明年底選前通車

桃園區文中路、大興西路口是桃園市第一個偏心左轉示範路口。 （記者謝武雄攝）

重大公共工程多延續前朝 捷運北機場案費用暴漲被移送偵辦

記者謝武雄、鄭淑婷／特稿

桃園市張市府推動捷運路網及配合鐵路地下化、桃園航空城開發等重大公共工程，大多延續前朝，少有大型建設規劃，首條自辦的桃捷綠線原目標二〇三〇年全線通車，改採分段通車策略，北段A11坑口站到G11藝文特區站，隨著施工圍籬拆除，軌道、站體樣貌陸續曝光，讓市民對捷運便利性從想像變得具體，趕工明年底選舉前第一階段通車，搶政績拚連任的氣息濃。

捷運棕線、綠線延伸中壢段、三鶯線延伸八德段工程都進入招標階段，捷運北機場滲眉埤重金屬污染整治案，環保局以排除污染為主，整治時未將強度不足池土移除，再填入正常土壤夯實，致無法承受捷運建築物重量，但捷運工程局為搶通車時效，決以混凝土灌漿，費用暴漲四倍多，遭審計部桃園市審計處審查後移請桃園地檢署偵辦。

增加行人安全性 改善一千處路口

交通局藉由工程手段進行道路偏心左轉、行穿線退縮、行人庇護島、擴大街角、號誌秒數調整等，增加行人通過路口安全性，至今改善一千處路口，據交通部統計資料，桃市今年一至九月A1死亡（卅日內死亡）車禍與去年同期相較，從二一五件降至一七〇件，減少廿．九％，僅大型車、微型電動二輪車A1車禍增加。

八德轉運站 曾更改公車路線惹民怨

張市府為解決公車司機不足問題，由交通局提出受訓即就業計畫，自行訓用駕駛員，結果未就職比例過高，被審計機關點名，也被議員質疑市府是散財童子；重要交通場站建設營運上，經國、長庚、八德等轉運站，除了長庚站以BOT（興建、營運、移轉）委託林口長庚醫院經營，受惠林口交流道國道運輸、就醫人潮需求，另兩站績效乏善可陳，八德站曾因更改公車路線讓通勤族抱怨不便，未來增設大溪、龍潭轉運站，須引以為鑑。

龍岡路拓寬剩722米 市府哭窮挨批

外界詬病的中壢區龍岡路拓寬工程全長二．七公里，僅剩第一期的七二二公尺，張市府主政桃市總預算規模節節高升，明年達一七七七億元，市府哭窮、喊沒錢讓民眾無法信服；前朝「開瓶計畫」將瓶頸道路打通列為要務，協議價購的價格僅公告現值一．二倍，仍做的有聲有色，張市府調高至一．四倍，反而成效平淡，必須加把勁。

追加逾20億元 市立美術館仍未完工

市立美術館工程在前朝由於缺工缺料及武漢肺炎疫情影響而減項發包，導致張善政上任後必須追加廿多億元，只是三年來還沒完工，難免遭質疑市府團隊工程執行能力。

八德轉運站曾因更改公車路線，通勤族抱怨不便。（記者謝武雄攝）

桃捷綠線蘆竹區中正北路為高架段，將配合明年底第一階段通車。（記者謝武雄攝）

