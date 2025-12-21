為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新書發表》陳隆志：國際圍堵中國 台灣命運翻轉

    2025/12/21 05:30 記者李文馨／台北報導
    人在美國的台灣新世紀文教基金會創辦人陳隆志，昨透過影片舉行新書發表會。（記者廖振輝攝）

    台灣新世紀文教基金會昨舉行「陳隆志的回憶、見證與實踐─台灣國家的進化與正常化」新書發表會。基金會創辦人陳隆志表示，國際圍堵中國態勢成形，帶動台灣命運翻轉，多起案例證明以美國為首的民主盟邦反制中國態度愈加明顯；他強調，唯有全民團結才能展現台灣的社會韌性，爭取國際社會更大支持，進而有效嚇阻中國發動戰爭野心。

    台海和平問題 已獲全球關切

    人在美國的陳隆志昨天透過影片表示，他在一九六七年因為發表台灣人民自決等言論，被列為黑名單，長達卅三年無法回到日夜思念的故鄉。他隨後以耶魯政策科學派為理論基礎，提出台灣國家進化論，論證台灣的國際法律地位經過五個階段。

    陳隆志指出，第一階段是日本殖民統治；第二階段是二次大戰結束盟軍占領地；第三階段是舊金山和約生效，日本正式放棄台灣、澎湖主權後，台灣國際法律地位未定；第四階段是台灣解除戒嚴，開啟民主、自由、本土化進程，進入中華民國逐漸台灣化時代；第五階段則是一九九六年首次總統直選後，卅年來出現三次政黨輪替、國會定期改選。

    陳隆志說，這種人民自決的持續實踐，落實國際法「人民有效自決」原則的具體案例，確立台灣是與中國互不隸屬、主權獨立國家。

    全民團結 爭取國際更大支持

    陳隆志也說，國際圍堵中國態勢成形，帶動台灣命運翻轉，台海和平穩定已不是台灣與中國的雙邊問題，而是全世界關切重要問題。他舉例，副總統蕭美琴出席IPAC年會在歐洲議會演講、前總統蔡英文應邀去德國演講，以及日本首相高市早苗堅持親台立場發言，證明以美國為首的民主盟邦反制中國態度愈來愈明顯。

    陳隆志表示，總統賴清德近來強調，要以民主團結國家、用反共凝聚人民力量，並且不分黨派以國家利益為優先，他對賴總統這段談話印象深刻，唯有全民團結才能展現台灣的社會韌性，爭取國際社會更大支持，進而有效嚇阻中國發動戰爭野心。

