藍委急赴中 學者：北京擔憂難再從立院操控台灣政治議程

台大政治系副教授陳世民分析，國民黨立委翁曉玲等人藉廈門台商活動名義赴中，實則是去與中共統戰官員「協商」。（資料照）

昨天傳出中共透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲等人赴中，引發外界議論。學者昨分析，隨著憲法法庭恢復運作、美國對台支持力道增強，北京擔憂無法藉由國會掌控台灣政治議程；此次找藍委赴中恐是為「聽訓」，企圖在近期全力阻擋八年期一．二五兆元的國防特別預算過關，並在美方關切下改以「假反貪、真擋案」策略進行杯葛。

陳世民：中共要求擋下國防特別預算

台大政治系副教授陳世民指出，北京目前最著急的目標，就是擋下國防特別預算。他分析，國民黨立委翁曉玲等人藉廈門台商活動名義赴中，實則是去與中共統戰官員「協商」。由於憲法法庭日前恢復運作，意味著藍白陣營過去一年在立法院強推的擴權法案或癱瘓戰術，未來極可能被宣告違憲，這讓北京企圖透過立法院搞亂台灣、架空行政權的算盤面臨瓦解。

他表示，在憲法法庭「復活」後，諸如中配入籍年限縮短等涉及雙重國籍違憲爭議的法案，藍營恐難以強渡關山。在缺乏正當性與時間緊迫下，北京急需立委配合，試圖在會期結束前擋下國防特別預算。

陳世民認為，國民黨內部分中華民國派或面臨明年地方選舉壓力的民代，考量民意可能傾向讓預算過關，但北京仍試圖透過對意識形態親中的立委下達指令，甚至透過這些立委傳達北京意志，要求黨內其他人士配合。

陳俐甫：藍委改採「假反貪、真擋軍購」

台大政治學博士、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫認為此次藍委赴中充滿「避險」與「報備」性質。他表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言近期罕見表態「願赴立院說明軍售」，這對藍營形成巨大壓力。他強調，許多藍委及其親屬擁有美國資產或簽證，面對美方可能採取的強硬手段，他們也不敢公然得罪美國。

他指出，在美國關切的壓力下，藍委近期質詢國防預算時，也被迫改變戰術，轉而改用「反貪腐」等技術性理由杯葛，而非直接反對軍購。這種「戰術轉進」須向北京解釋，因此藍委急於農曆年前赴中，一方面向中方「報備」，解釋其「假反貪、真擋軍購」的兩手策略是受制於美方壓力的不得已之舉，尋求北京諒解，避免被視為辦事不力；另也針對未來的立院攻防進行沙盤推演，確認北京對於「反美」力道的容忍底線。

