台灣首架F-16 BLK70 在美滑行測試

我國對美採購的66架F-16 BLK70戰機，洛馬公司正加開產線且每日近20小時趕工，首架雙座型機「滑行測試」也於日前曝光。圖為2022年11月首架F-16 BLK70戰機出廠。（取自洛馬公司網站）

我國對美採購的六十六架最新型F-16 BLK70戰機，首架雙座型機今年三月在美出廠後，交機期程受多項因素影響而延宕，昨在地面「滑行測試」時首次被美國航空攝影家休伊特（Owen Hewitt）捕獲，機身上的國徽和機號6831清晰可見，吸引數千網友按讚分享。

洛馬每日20小時趕工

66架明年全數交運

空軍以代號「鳳翔專案」向美採購六十六架全新F-16V戰機，原訂二〇二四年起分批交運，但遭遇疫情衝擊供應鏈人力、烏俄戰爭軍火零附件短缺等諸多因素影響，導致美廠進度嚴重落後，現已加開產線且每日近廿小時趕工狀態，首架雙座機今年三月在美原廠舉行出廠典禮，預劃於二〇二六年全數完成交運，未再延後。

此外，首架機雖然已經完成建造，但仍需進行客製化軟體研發及各項測試，美航空攝影家休伊特昨凌晨在社群貼出照片，圖中清晰可見機號6831的F16V雙座機搭載著適型油箱，機身低視度國徽亦清晰可見，正進行地面滑行測試。歐文表示，這是首次目擊「台灣的F16 BLK70戰機」。

空軍參謀長李慶然中將日前在立法院答詢時強調，我方訂購的是全球最新的全數位化飛機，所以在工程整合上也遇到部分問題，但也在每月督管會議密切關注、陸續解決中，最快今年可以進行飛航測試。

F-16 BLK70戰機為美商洛馬公司所推出的最新機型，與我國現役完成升級的F-16V BLK20型機仍有部分差異，其搭載主動電子相位陣列雷達（AESA），另選配「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統；機載任務電腦、航電系統與座艙介面也一併更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升。

在新型飛彈部分，該最新型戰機可搭載我國新購的AGM-88反輻射飛彈（雷達反制）、AGM-84H「魚叉」空射巡弋飛彈等；以及具備防區外遠距打擊能力的 AGM-154「聯合距外武器」（JSOW），高空發射射程最高可達約一三〇公里，將對敵軍渡海船團造成強大威脅。

