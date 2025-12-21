傳中共擋賴政府國防特別預算 翁曉玲等藍委急赴廈門 惹議

台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府的國防特別預算與重要國安修法。國民黨立委翁曉玲昨上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（記者劉信德攝）

台灣政治情勢變化迅速，美國川普政府亦兩度軍售加大挺台力道，據指出，這均已超出中共內部原先判斷與預期。為掌控最新走勢，台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。最新消息傳出，中國利用正舉行的廈門台商協會成立三十三週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。

由於時機敏感，藍委均稱訪視台商，並分別低調前往。

據知，國民黨立委林思銘前天已抵廈門。林昨天受訪表示，他是受廈門台商協會邀請，「韓會長是我新竹縣鄉親，新竹鄉親都來了三、四十位。這是同鄉情誼，一起來獻上祝福。」

國民黨立委翁曉玲昨被目擊搭機前往廈門。翁面對詢問說，此行是去開會，參加台商協會相關活動。是否有安排與中國官員會面？有無其他藍委同行？翁搖頭說「不曉得」。不過，記者另直擊，同黨立委葉元之也搭同班機。

與中方有互動的台商透露，中共高度關切將延會至明年一月的立法院，會如何處理一．二五兆元國防特別預算軍購以及陸續送審的國安修法，同時也對行政院長卓榮泰未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響朝小野大的立院推進政治議程。尤其，川普政府二度軍售台灣的項目遠超過中方預期，中共更急於想掌控情勢。

此次赴中藍委，翁曉玲為司委會召委，可主導國安修法議程。林思銘為財委會召委，能影響總預算與特別預算審議，而更受關注。

