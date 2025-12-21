為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    擬找白修黨產條例》藍：要回遭凍50億付黨工退休金 餘捐慈善

    2025/12/21 05:30 記者劉宛琳、陳政宇／台北報導
    國民黨立委蘇清泉透露，國民黨擬修法要回被凍結的五十億元黨產，將其中卅餘億元用來付清積欠黨工的退休金，剩下再捐給慈善團體，讓「黨產歸零」。（資料照）

    立法院國民黨團原定十七日協商替救國團解套的「黨產條例修正草案」，但因民眾黨團總召黃國昌反對而臨時喊卡，隔天國民黨主席鄭麗文邀不分區立委便當會。與會的國民黨立委蘇清泉透露，國民黨擬修法要回被凍結的五十億元黨產，將其中卅餘億元用來付清積欠黨工的退休金，剩下再捐給慈善團體，讓「黨產歸零」。對此，民進黨立委反酸「脫罪的託詞」、「竊賊不會因為贓款拿去做公益，偷竊就不成立」。

    據了解，當天便當會中談及藍白法案合作，包含生育補助等重要法案。針對黨產條例的部份，由於民眾黨團有不同的聲音，為了讓兩方能夠更順利的合作，國民黨提出折衷辦法，擬修法明確附隨組織及政黨實質控制之定義，屆時救國團等團體或機構不再被認定為附隨組織，若能討回部份黨產，除了付清積欠黨工的退休和撫卹金，其餘的全部捐給慈善團體，以開放態度來處理黨產去留。

    蘇清泉受訪表示，國民黨黨產原有一八〇億元，現在都被裁定為不當黨產，「我們打算要回來的差不多有五十億元」。一旦成真，會把國民黨這幾十年來的積欠所有黨工的遣散、退休、撫卹費全部都給付，「付清之後剩下的錢會捐給慈善團體，然後整個國民黨黨產就歸零」。

    藍委：讓「黨產歸零」

    對於黨產條例的「救國團條款」協商因黃國昌反對喊卡，蘇清泉表示，國民黨如果只是要給付撫卹和退休金，剩下的全部給慈善團體，捐到財產歸零，「這個他們（指民眾黨）可以接受」。蘇認為，國民黨這樣的作法「大開大闔」，積欠黨工的部份約有卅多億元，這是時代的產物、共業，就把它解決掉，大家為了政黨理念，一起來打拚。

    綠批如贓款做公益 脫罪託詞

    對此，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪比喻，竊賊不會因為贓款拿去做公益，偷竊就不成立；若是將貪污的錢拿去做愛心，難道就可以不用追嗎？這就是國民黨脫罪的託詞。

    鍾佳濱說，國民黨到現在還不死心，還拿社會弱勢當作自己的擋箭牌，國民黨過去侵佔上百億元公款，還享有這些黨產的人，怎麼不把錢拿出來做公益、給付黨工退休金？這種修法只是轉移目標而已。

