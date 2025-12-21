立院修法擴權 人事同意權「綁定」大法官職權》尤伯祥：大法官不能坐視憲政危機

大法官尤伯祥指出，三位退席大法官見解有謬誤。 （資料照）

憲法法庭前天宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，讓空轉一年的憲法法庭得以復活，立法院國民黨團卻批評作出判決的五位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職，但尤伯祥早在撰寫協同意見書時，已說明自由民主憲政秩序已面臨存亡危機，大法官責無旁貸，不能繼續束手坐視立法院自行擴權，並指蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位退席大法官見解有謬誤。

「憲訴法修正草案」是國民黨立委翁曉玲等立委提案。憲法法庭在判決書中提到，此草案在二讀會逐條討論時，由民眾黨團提出「再修正動議」，但內容與修正案完全不同，外界無法知悉草案內容，提案者也未說明、答辯，其他立委無法知道修正緣由及修正後影響，無時間徵詢主管機關意見，明顯不符公開透明原則。

尤伯祥的協同意見書，撰寫近萬字，其中更提到立法院試圖擴權，修法侵害大法官職權及司法獨立。他指出，修法將人事同意權「綁定」大法官職權的立法，已使立法院得藉人事同意權的行使，決定大法官能否發揮應有的憲政功能，不僅是對大法官職權及司法獨立的嚴重侵犯，也使立院得以凌駕於大法官之上，進而擺脫大法官違憲審查權的制衡。

尤伯祥說，修法將人事同意權「綁定」大法官職權的立法，已足以讓立院藉由人事同意權，決定大法官能否發揮憲政功能，在最極端的情況下，甚至可不經修憲就實質廢除大法官掌理的違憲審查制度，「在這樣的險峻危局中，大法官自行掙脫立法院所加桎梏，勇於行使職權，是唯一出路」。

三位退席大法官見解有謬誤

針對蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官主張「未合法組成的憲法法庭自始不具審判權」，尤伯祥也在協同意見書內指出，若憲訴法的規定牴觸憲法，適用反而會導致審理程序違憲，大法官基於護憲職責，應優先遵守司法院釋字第三七一號解釋意旨，不受牴觸憲法的憲訴法拘束；部分同仁先推定憲訴法的評決、宣告違憲門檻規定「合憲」，進而主張現有大法官人數總額不足，不能審查憲訴法的評決門檻的見解，自然無法說服多數意見。

