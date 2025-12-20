為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨何志勇宣布參選竹市長 黨中央︰現任優先

    2025/12/20 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨前發言人何志勇（中）宣布參選2026年新竹市長。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人何志勇（中）宣布參選2026年新竹市長。（記者洪美秀攝）

    呼籲辦公平、公開初選 黨部主委︰目前沒有初選規劃

    國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇昨天宣布參選明年新竹市長，對國民黨提竹市「現任優先」，將禮讓民眾黨的說法，也向黨中央及市黨部喊話希望辦公平、公開初選，為市民爭取最大福利。只要黨內初選勝出者再與高虹安PK民調，就全力支持最強的「藍白合」人選。國民黨竹市黨部主委王志豪稱，目前黨內並沒有初選規劃，黨中央已定調「現任優先」原則，會禮讓民眾黨高虹安選連任，籲何志勇三思而行，顧全大局。

    高虹安︰任何人想站出來 都給予祝福

    甫復職回任市長的高虹安先前露出不知何志勇的疑惑表情後，昨天再被媒體問及此事回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來（參選），都是一件值得尊重的事情，她都給予祝福。

    何提「大新竹大未來」三大政策

    何志勇昨在竹市北門鄭氏「淨業院」宣布參選明年新竹市長選舉，並提出「大新竹大未來」三大政策，以「新竹越來越勇」為號召，面對大新竹「藍白合」議題，何志勇稱有聽到黨中央關於「現任優先」的聲音，但認為藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，應有公平合理的初選機制及公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，不是內部說了算。他會尊重國民黨的初選機制，並努力說服黨中央接受辦初選的提議。

    陳慶齡︰參選破壞黨內和諧

    新竹市議會國民黨團總召陳慶齡受訪稱，何志勇以國民黨的黨徽及身分自行宣布參選明年市長選舉，是相當不妥的做法，更是破壞黨內的和諧，目前竹市是「藍白合」的示範縣市，現任市長高虹安已復職回歸市政，當然以現任優先為原則，何志勇此時跳出來對中央及黨部喊話說要辦初選，是破壞黨內的團結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播