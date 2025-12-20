國民黨何志勇宣布參選竹市長 黨中央︰現任優先

國民黨前發言人何志勇（中）宣布參選2026年新竹市長。（記者洪美秀攝）

呼籲辦公平、公開初選 黨部主委︰目前沒有初選規劃

國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇昨天宣布參選明年新竹市長，對國民黨提竹市「現任優先」，將禮讓民眾黨的說法，也向黨中央及市黨部喊話希望辦公平、公開初選，為市民爭取最大福利。只要黨內初選勝出者再與高虹安PK民調，就全力支持最強的「藍白合」人選。國民黨竹市黨部主委王志豪稱，目前黨內並沒有初選規劃，黨中央已定調「現任優先」原則，會禮讓民眾黨高虹安選連任，籲何志勇三思而行，顧全大局。

高虹安︰任何人想站出來 都給予祝福

甫復職回任市長的高虹安先前露出不知何志勇的疑惑表情後，昨天再被媒體問及此事回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來（參選），都是一件值得尊重的事情，她都給予祝福。

何提「大新竹大未來」三大政策

何志勇昨在竹市北門鄭氏「淨業院」宣布參選明年新竹市長選舉，並提出「大新竹大未來」三大政策，以「新竹越來越勇」為號召，面對大新竹「藍白合」議題，何志勇稱有聽到黨中央關於「現任優先」的聲音，但認為藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，應有公平合理的初選機制及公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，不是內部說了算。他會尊重國民黨的初選機制，並努力說服黨中央接受辦初選的提議。

陳慶齡︰參選破壞黨內和諧

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡受訪稱，何志勇以國民黨的黨徽及身分自行宣布參選明年市長選舉，是相當不妥的做法，更是破壞黨內的和諧，目前竹市是「藍白合」的示範縣市，現任市長高虹安已復職回歸市政，當然以現任優先為原則，何志勇此時跳出來對中央及黨部喊話說要辦初選，是破壞黨內的團結。

