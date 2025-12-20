為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    憲法法庭：立法程序有重大瑕疵 憲訴法修正案 違憲失效

    2025/12/20 05:30 記者楊心慧、張文川／台北報導
    憲法法庭昨召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。（記者楊心慧攝）

    憲訴法新制 違反憲法權力分立原則

    藍白兩黨立委於去年十二月在立法院強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，規定參與評議大法官的人數不得低於十人，宣告同意違憲的大法官人數不得低於九人，憲法法庭至今逾一年未做出判決，民進黨團五十一位立委後續向憲法法庭提起憲法訴訟。憲法法庭昨召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。

    立法院去年十二月廿日三讀通過修正憲訴法第四、卅、九十五條，行政院提覆議被立法院否決，民進黨團認為修正條文有違憲疑慮，今年一月十三日聲請憲法審查，總統一月廿三日公布施行憲訴法修正條文。

    5位大法官評議 3位大法官未參與

    本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等三位大法官未參與評議，並聲明認為未合法組成的憲法法庭無效。

    憲法法庭認為，「憲訴法修正草案」是立委翁曉玲等所提案，二讀會逐條討論時，由民眾黨團提出再修正動議，但內容與修正案完全不同，外界無法知悉草案內容，提案者也未說明、答辯，其他立委無法知道修正緣由及修正後影響，無時間徵詢主管機關意見，明顯不符公開透明原則。修法時不同政黨立場不同，應將全案提付表決，以確定立院最終意見，但主席於詢問有無文字修正後，即間不容髮宣示作成決議，立法程序有瑕疵。

    熱門推播