焦點評論》裁判終於醒了

憲法法庭昨天做出今年憲判字第一號判決，認定國民黨立委翁曉玲所提的憲法訴訟法修正案，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。看到這則判決，關心自由民主憲政秩序的台灣人都鬆了一口氣，「裁判終於醒了」！

行政、立法、司法三權分立的憲政原理國人都懂，但凡人總有立場和情緒，碰到各種選舉結果、國會表決和司法判決，只要和己意相左，都會表達不能接受或抗拒的態度。這一屆立法院「朝小野大」，是各種政治立場和意識形態衝突的最大化，藍白兩黨立委兩度否決總統所提大法官人選，聯手通過「憲法訴訟法修正案」，意圖癱瘓憲法法庭，是最強的寫照。

用淺顯的例子說，三權分立就是行政和立法拔河，司法當裁判。若以球賽為例，行政和立法兩隊比賽，司法就是裁判。憲法法庭原來有十五位裁判，因為「屆齡退休」七位，總統提名七位新裁判接受立法院審查，因為立法院不滿「國會擴權法案」被憲法法庭判定為違憲，不僅把七位新裁判都否決掉，還規定必須有十位裁判才能擔任比賽裁判。但比賽總是要有裁判，總統再度提名七位新裁判，立法院說這七個我們都不滿意，一樣否決掉。

中華民國憲法第七十九條規定，「司法院設大法官若干人」，並沒有規定裁判要幾個人。憲法增修條文第五條規定，「司法院設大法官十五人」。立法院當初制定憲訴法，尊重權力分立，並未規定評議人數門檻。翁曉玲在評議門檻上玩弄法律，說沒有十個裁判就不能判，蔡宗珍等三個大法官一口認定立法院很有道理，說現在沒有十個裁判，所以憲法法庭自始不具審判權。這就好像比賽選手說裁判沒資格，裁判竟然摸摸鼻子退場，這哪像話！

一年來，因為沒有裁判在場，藍白兩黨立委在立法院爆衝，通過各種破壞憲政秩序的議案，行政院這一隊束手無策，只好以也有違憲爭議的「不副署」反制。現在裁判終於醒了，也希望總統儘速提出新的七位大法官人選。

