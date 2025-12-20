憲訴法修正案違憲》未參加評議三大法官發表聲明 認定判決無效

憲法法庭昨天宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

憲法法庭：三人拒絕評議 就從現有總額扣除之

立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於十人，宣告同意違憲的人數不得低於九人，民進黨立院黨團五十一位立委今年一月於總統公布施行前，向憲法法庭提起憲法訴訟；目前僅存八位大法官的憲法法庭，昨判決認定憲訴法修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即日起失效。蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官未參加評議，卻於判決前對外發布「不同意見書」，認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議做成的判決應屬無效。

三大法官：不符法定人數 顯然無效

憲法法庭回應，立法者不得以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則該法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，若因迴避致全體大法官不得行使職權者仍不得以迴避為由拒絕審判，當然更不能因部分大法官持續拒絕參加評議的事實，致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，因此拒絕評議的三位大法官，由現有總額中扣除之。

憲法法庭：行使憲法職權 不得受阻

依憲法法庭官方記載，本件判決由五位大法官參與評議並同意主文，只有蔡彩貞對於憲訴法第五、六項中的違反權力分立原則，提出部分協同、部分不同意見書；至於蔡宗珍等三位大法官發布的「不同意見書」，因三人未參與評議，未列入官方記錄，屬僅代表其個人意見的「聲明」性質。

不同意見書指出，憲法法庭未依法合法組成時，自始不具審判權，由五位大法官署名作成的判決，依法不生效力，是否合法判決的關鍵在於法庭本身是否合法成立，而不在判決內容如何自圓其說；憲法對大法官的組織事項採委託立法模式，立法院制定憲訴法，是權力分立的一環。

聲明指出，總統明令公布的憲訴法具有效力，在立法院變更、廢止，或合法組成的憲法法庭宣告失效之前，具有絕對拘束力，即便是憲法審查的標的，也不因此喪失或暫停其效力；其中規定須有十名大法官才能有效判決，目前在任僅有八名，一望即知不符法定人數要件，顯然無效。憲法法庭無法正常運作的困境，根源在於大法官缺額，根本解決之道在於補足缺額。

