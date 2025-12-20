憲訴法修正案違憲》立院設大法官參與評議、宣告違憲人數硬門檻 憲法法庭：封鎖、阻礙大法官行使職權

憲法法庭昨天宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

立法院去年底三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官不得低於九位，憲法法庭昨宣告憲訴法第卅條第二項的這項人數門檻規定違憲，封鎖、阻礙大法官行使職權，掏空大法官的憲法解釋權，將會導致立院通過的法律位階，反而凌駕憲法、居於實質最高法律位階的嚴重後果。

憲法法庭昨宣布，憲法訴訟法修正案立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，即日起失效；今年一月廿三日修正公布前的憲訴法第九十五條規定將繼續適用。

大法官是憲法機關 不可一日中斷

憲法法庭書記廳廳長許碧惠昨強調，憲法庭判決對全國各機關及人民具有拘束力，大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額的繼任人選產生以前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行；若致全體大法官不得行使職權，仍不得以迴避為由拒絕審判，否則將癱瘓釋憲制度，形同大法官拒絕行使憲法上的職權。

總統賴清德兩波各提名七位大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有八人，從去年十月廿八日宣判的「一一三憲判字十一號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾一年未做出任何判決。

憲法法庭昨天宣布一一四年憲判字第一號針對「憲法訴訟法修正案」之案件判決，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。

憲法法庭判決理由指出，憲法訴訟法既然是國家法律體系的一環，在不牴觸憲法前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用，然而，憲法既是國家最高位階的法規範，則用以規範大法官解釋憲法程序的憲訴法，自是必須以能維護憲法「最高法」位階為前提。

修正案掏空釋憲權 形同凌駕憲法

判決指出，若憲訴法的規定導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法，大法官就不應受其拘束，否則將造成立法機關可以透過制定、修正不符合憲法的憲訴法，來封鎖、阻礙大法官行使職權，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，將使憲法的最高法位階性落空，立院通過的法律反而居於實質最高法位階的嚴重後果。

憲法法庭指出，既然憲訴法第卅條第二項本身，是本件違憲審查的標的，從法律適用的邏輯而言，當然不能再作為審查其是否違憲的程序規範，否則將使這個門檻同時扮演「程序規範」與「審查標的」雙重角色，造成自我審判的循環論證、自我矛盾的荒謬結果。大法官審查此項門檻的規定是否合憲，自是不受新修第卅條第二項的限制；若要把它當做程序規範，則須以認定其合憲為前提，但經大法官實質審查，這項規定已然違憲。

憲法法庭判決憲訴法修正案失效理由

